"Довбо**би іхтамнєти, ви офігіли?" Безлер накинувся на терористів через здачу територій "ДНР"

Один з перших ватажків "ДНР" Ігор Безлер ( "Біс") розкритикував терористів за те, що вони "здають" окуповані території.

У своєму телеграм-каналі він розповів, як терористи розповідають про свої вигадані перемоги, але при цьому мовчать, що "ЗСУ з боку Шумів вже перейшли канал".

"Потім буде як з Травневим і Гладосовим. Різного роду балакучі голови з корпусу забудуть про свої "сині бочки" і видадуть на гора про те, що і ці позиції "невигідні". "Нерозмитнені довбо**би іхтамнєти" в керівництві 3-ї Горлівської бригади?! А чи не офігіли ви здавати території, що не вами-дебілами в 2014 році були взяті під контроль?!" – обурився Безлер.

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів ТГ-канал Безлера

Ігор Безлер 112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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