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21 грудня • оновлено в 18:26
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"Довбо**би іхтамнєти, ви офігіли?" Безлер накинувся на терористів через здачу територій "ДНР"

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Один з перших ватажків "ДНР" Ігор Безлер ( "Біс") розкритикував терористів за те, що вони "здають" окуповані території.

У своєму телеграм-каналі він розповів, як терористи розповідають про свої вигадані перемоги, але при цьому мовчать, що "ЗСУ з боку Шумів вже перейшли канал".

"Потім буде як з Травневим і Гладосовим. Різного роду балакучі голови з корпусу забудуть про свої "сині бочки" і видадуть на гора про те, що і ці позиції "невигідні". "Нерозмитнені довбо**би іхтамнєти" в керівництві 3-ї Горлівської бригади?! А чи не офігіли ви здавати території, що не вами-дебілами в 2014 році були взяті під контроль?!" – обурився Безлер.

Новини
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Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

Безлер звинуватив "ДНР" в "здачі" Шумів

ТГ-канал Безлера

Ігор Безлер

Ігор Безлер

112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Безлер (Бєс)
Місце
Україна
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Украинская армия освобождает Украинские территории! Это хорошечно!))))
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