"Досягти мети": Наєв озвучив головну відмінність нової операції на Донбасі від АТО

Головна відмінність Операції Об'єднаних сил від антитерористичної операції полягає у підпорядкованості Генштабу Збройних сил України.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо раніше АТО проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз Операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу ЗСУ", - пояснив він.

За словами Наєва, з цього випливає й інше питання, пов'язане з управлінням, відповідальністю, оперативним і тактичними завданнями, "які потрібно послідовно виконати, щоб досягти оперативної цілі операції".

При цьому він заявив, що не може розкрити плани операції.

"Що і як має статися - я не можу в повному обсязі розповісти широкому загалу. Тому що є таке поняття, як державна таємниця", - пояснив Наєв.

Також генерал-лейтенант заявив, що безпосередньо підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

"Ця чітка вертикаль далі йде до Верховного головнокомандувача. Я виконую ті завдання, які будуть мені певні директивами і відповідними бойовими розпорядженнями", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 24 лютого набрав чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Згідно закону про реінтеграцію, керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях здійснює командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.