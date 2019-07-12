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"Допоможіть!" Заарештовано українця, який створив портрет Путіна з гільз

11.2т Читати матеріал російською

У Кенії заарештували українського художника Даніеля Гріна, який є співавтором знаменитого портрета президента Росії Володимира Путіна з гільз.

Про це повідомила українська художниця і артпартнер Гріна Дар'я Марченко на своїй сторінці у Facebook. Вона попросила про допомогу.

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"Допоможіть! Сьогодні заарештували в Кенії Даніеля Гріна. Мого артпартнера, співавтора всесвітньо відомих проектів "Обличчя війни" (Путін із гільз), "П'ять першоелементів війни" та інших. Затримали, коли Даня прийшов за інформацією про нову візу", – повідомила Марченко.

За її словами, їхня робота принесла не тільки популярність, а й 2 роки переслідувань і багато проблем.

"Я і його сім'я вимагаємо звільнити художника! Просимо про будь-яку підтримку і публічне сприяння", – написала вона.

"Обличчя війни"

"Обличчя війни"

ФБ Гріна

Даніель Грін

Даніель Грін

ФБ Гріна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на міжнародній виставці фотографій "П'ять жахів війни" в Нью-Йорку була виставлена картина українських художників Дар'ї Марченко і Даніеля Гріна "Обличчя війни" – портрет президента Росії Володимира Путіна з гільз.

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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Материал нужно было согласовать с якутским скульптором.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Причину задержания как-то замалчивают, значит скорее всего криминал, наркота например...
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Чан Джеки
Чан Джеки
Александрович Алексей, путин он с арнентины скоко пер наркоты и не че по ка еще не в гааге.
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Рука Путина дотянулась до Кении-я правильно понял главный посыл заметки?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вперёд Смотрящий, именно так!
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