"Допоможіть!" Заарештовано українця, який створив портрет Путіна з гільз

У Кенії заарештували українського художника Даніеля Гріна, який є співавтором знаменитого портрета президента Росії Володимира Путіна з гільз.

Про це повідомила українська художниця і артпартнер Гріна Дар'я Марченко на своїй сторінці у Facebook. Вона попросила про допомогу.

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"Допоможіть! Сьогодні заарештували в Кенії Даніеля Гріна. Мого артпартнера, співавтора всесвітньо відомих проектів "Обличчя війни" (Путін із гільз), "П'ять першоелементів війни" та інших. Затримали, коли Даня прийшов за інформацією про нову візу", – повідомила Марченко.

За її словами, їхня робота принесла не тільки популярність, а й 2 роки переслідувань і багато проблем.

"Я і його сім'я вимагаємо звільнити художника! Просимо про будь-яку підтримку і публічне сприяння", – написала вона.

"Обличчя війни" ФБ Гріна

Даніель Грін ФБ Гріна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на міжнародній виставці фотографій "П'ять жахів війни" в Нью-Йорку була виставлена картина українських художників Дар'ї Марченко і Даніеля Гріна "Обличчя війни" – портрет президента Росії Володимира Путіна з гільз.

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