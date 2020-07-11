Допоки Путін у Кремлі, проти України йтиме війна, – російський опозиціонер

Переговори щодо Донбасу в мінському форматі не мають сенсу з низки об'єктивних причин.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко, коментуючи останнє інтерв'ю заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака. "Допоки Путін у Кремлі, проти України йтиме війна. Допоки Путін в Кремлі, Крим і частина території Донбасу залишаться окупованими", – заявив опозиціонер.

Він назвав лицемірною позицію Козака щодо України і звернув увагу на той факт, що представники "Л/ДНР" і діячі, які явно не пов'язані з Кремлем, на відміну від офіційних представників керівництва РФ, відверто "транслюють" всю суть російської політики.

Так, Яковенко нагадав про нещодавню заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що про інтеграцію "республіки" з Україною не може бути мови. Представник "ЛНР" в Тристоронньої контактній групі Родіон Мирошник заявив про те, що "республіки" повинні стати "державою в державі", які не підкоряються Україні.

"Цілком очевидно, що терпіти державу в державі – це самогубство. Тоді про що йде мова? Розмовляти можна тільки про обмін полоненими, інших варіантів немає", – констатував Яковенко.

На його думку, в ситуації, що склалася, Україні слід боротися з російською пропагандою, зокрема, брати приклад з країн Балтії – Латвії і Литви, - які "без всяких розмов" заблокували присутність на своїй території російських пропагандистських ЗМІ, включаючи Russia Today.

Як писав OBOZREVATEL, заступник глави адміністрації президента Росії, представник РФ в ТКГ Дмитро Козак заявив в інтерв'ю ТАСС, що вихід України з Мінських угод буде надзвичайною політичною подією.