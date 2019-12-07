Социологический опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии показал, что более 70% украинцев считают, что ради мира на Донбассе можно идти на компромисс с главарями "Л/ДНР".

К сожалению, подавляющее большинство наших сограждан не понимают ту угрозу, которую представляет путь так называемых прямых переговоров с главарями оккупационных администраций.

Во-первых, те люди, которых предлагают в качестве переговорщиков, абсолютно не самостоятельны. Имея информацию о том, что происходит на оккупированной территории, я могу утверждать, что без разрешения с Ростова эти люди не могут даже металлолом собирать. Надо сразу понимать, что это марионетки, которые будут просто руководиться кремлевской администрацией.

Владимир Путин

При этом в первый же день с того момента, когда официальный Киев начнет вести так называемые прямые переговоры, Россия завопит на весь мир: "А мы же говорили все эти годы, что это гражданская война! А мы же говорили, что нас тут нет! Тогда за что против нас санкции?"

Этот сценарий в своей время очень успешно был разыгран Россией в Приднестровье. На эту тему я очень подробно общался с вице-премьером Молдовы. Там получилась точно такая же ситуация. Когда под натиском 14-й армии России под управлением генерала Лебедя власти Кишинева согласились сесть за стол переговоров с так называемыми властями Тирасполя, на следующий день Россия заявила, что она наблюдатель.

Естественно, ни про какие санкции в отношении "наблюдателя" речь не шла. А закончилось всё тем, что российские военнослужащие официально присутствуют на территории Молдовы в качестве голубых касок. При этом никакой речи о восстановлении суверенитета Молдовы над территорией ПНР не идет и никогда не шло.

Вот к такому сценарию нас и хотят привести путем навязывания идеи про так называемые прямые переговоры.

Могут ли состояться прямые переговоры с главарями "Л/ДНР"? К сожалению, наблюдая за позицией Владимира Зеленского, у меня есть опасения в вероятности реализации такого сценария.

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