Росія не приєднає Донбас, Україна треба діяти, – Тука

Акція "Ми хочемо в Росію", Луганськ, жовтень 2019 року.

Жителі окупованого Донбасу перебувають в стані розгубленості через те, що Російська Федерація не має наміру приєднувати ці території, і цим має скористатися Україна.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "На тих територіях домінує розчарування. Люди важко уявляють своє майбутнє, присутня розгубленість, але разом з тим говорити про те, що ростуть проукраїнські настрої, не можна", – зауважив він.

В контексті заяви першого заступника голови комітету Ради Федерації Володимира Джабарова про те, що РФ "ніколи не розглядала Донецьк і Луганськ як необхідні їй", Тука припустив, що це відповідь колишньому й нинішньому ватажкам терористів "ДНР" Бородаю і Пушиліну, які стверджували протилежне.

"Це абсолютно зрозуміла й логічна політика, яку РФ проводить, починаючи з 2014 року. Росії не потрібні ці шматочки Донбасу. Їй потрібен контроль над усією Україною за допомогою цих шматочків", – підкреслив він.

На думку Туки, в ситуації розчарування місцевого населення українській владі слід працювати над тим, щоб воно стало більш лояльним до України.

"Тут цілий комплекс питань, починаючи від соціальних і закінчуючи економічними. Виплата пенсій, підтримка переселенців тощо", – сказав він.

Тука зауважив, що всі тематичні ініціативи фракції "Слуга народу" в Раді – це фактично ініціативи Кабінету міністрів 2016 року, оформлені у вигляді закону.

Як писав OBOZREVATEL: