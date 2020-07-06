Росія не приєднає Донбас, Україна треба діяти, – Тука
Більшість жителів окупованого Донбасу усвідомлюють, що РФ не має наміру приєднувати ці території
Тактика Кремля полягає в тому, щоб за допомогою цих територій контролювати всю Україну
У ситуації, що склалася, українській владі слід вчиняти кроки, щоб добитися лояльності жителів окупованих територій
Акція "Ми хочемо в Росію", Луганськ, жовтень 2019 року.
Жителі окупованого Донбасу перебувають в стані розгубленості через те, що Російська Федерація не має наміру приєднувати ці території, і цим має скористатися Україна.
Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "На тих територіях домінує розчарування. Люди важко уявляють своє майбутнє, присутня розгубленість, але разом з тим говорити про те, що ростуть проукраїнські настрої, не можна", – зауважив він.
В контексті заяви першого заступника голови комітету Ради Федерації Володимира Джабарова про те, що РФ "ніколи не розглядала Донецьк і Луганськ як необхідні їй", Тука припустив, що це відповідь колишньому й нинішньому ватажкам терористів "ДНР" Бородаю і Пушиліну, які стверджували протилежне.
"Це абсолютно зрозуміла й логічна політика, яку РФ проводить, починаючи з 2014 року. Росії не потрібні ці шматочки Донбасу. Їй потрібен контроль над усією Україною за допомогою цих шматочків", – підкреслив він.
На думку Туки, в ситуації розчарування місцевого населення українській владі слід працювати над тим, щоб воно стало більш лояльним до України.
"Тут цілий комплекс питань, починаючи від соціальних і закінчуючи економічними. Виплата пенсій, підтримка переселенців тощо", – сказав він.
Тука зауважив, що всі тематичні ініціативи фракції "Слуга народу" в Раді – це фактично ініціативи Кабінету міністрів 2016 року, оформлені у вигляді закону.
Як писав OBOZREVATEL:
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.
Напередодні колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.
Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що на окупованому сході країни немає "ані атома українського", поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади. З жителями цих районів доведеться працювати не один рік.