"Донбас-Україна": з'явилося відео зізнання полоненого українського журналіста

Пропагандистський телеканал "Росія 24" оприлюднив відео зізнання полоненого українського журналіста в "ДНР" Станіслава Асєєва (Васіна).

Відповідний ролик опубліковано в Youtube. Українець дав інтерв'ю російському журналісту Олександру Сладковау, де розповів, що працює на українську розвідку (щоб подивитися відео повністю, проскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується мого амплуа тут, статті, за якою мене звинувачують відповідно до законодавства "ДНР" - шпигунство, то ці звинувачення я визнаю і не заперечую. Цілком відкрито кажу, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України", - сказав Асєєв.

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Він також розповів про вподобання в літературі, зазначивши, що останнім часом віддає пріоритет французьким письменникам.

"Для мене гасло "Єдина країна" - це не просто абстракція. Це те, у що я вірив і продовжую вірити. Донбас, безумовно, географічно є частиною України. Для мене це було, є й буде далі. Багато в чому, я впевнений, ведеться війна і з нашого боку. Через біль, через кров, але ми повинні позбутися стереотипів поділу між Донбасом і Києвом", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-депутат Єгор Фірсов розповів, що відео з Асєєвим є постановою, а терористи "ДНР" просто вибили з нього зізнання.