Учасниця форуму УПЦ МП назвала воїнів на Донбасі "рабовласниками, що звільнили від усього"

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
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На форумі 'Люди миру' виступили зі звинуваченнями ЗСУ

На форумі "Люди миру" в Свято-Успенській Святогірській лаврі (УПЦ МП) у Донецькій області українських військових звинуватили в мародерстві під час визволення Донбасу.

Із такою промовою виступила одна з речниць, заявивши, що ЗСУ "звільнили їх від усього". На фрагмент виступу звернув увагу офіцер ЗС, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши відповідний пост у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Форум пройшов на території лаври.

"Ми всі говоримо, що нас звільнили від усього. Мені було, знаєте, дуже "прикро", українською сказати, дивитися: коли звільнявся дім, туди заходив український солдат і виносив усе", – сказала жінка.

Вона стверджує, що на шевроні військового нібито бачила напис "рабовласник".

Жінка додала, що хоче миру, а також повернутися в свій будинок, "якого її позбавили". "Якщо так подобається нас звільняти, або, як вони кажуть, звільняти Україну, нехай кожен зайде в свій, свій (!) будинок, викопає окоп, сяде з автоматом і звільняє нашу Україну", – сказала прихожанка.

"Дайте мені жити в своєму домі. Я нікого не чіпала, ми ні з ким не воювали. Ми тільки хочемо миру", – підсумувала вона.

Слухачі форуму.

Зазначимо, проведення Міжнародного громадського форуму "Люди миру" ініціювала УПЦ МП. Він відбувся 21 вересня в Успенській Святогірській лаврі "з метою розробки і реалізації програмних дій із припинення конфлікту, відновлення мирного життя на Донбасі та сході України", йдеться на сайті лаври.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Моніторингової місії ООН, від початку війни [квітень 2014 року] на Донбасі загинули 3367 цивільних осіб, ще понад сім тисяч мирних жителів отримали поранення.

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