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"Донбас ніколи не буде російським": Порошенко розповів про успіх ООС

2.5тЧитати новину російською

Проведення на Донбасі Операції об'єднаних сил (ООС) значно ефективніше, ніж антитерористична операція (АТО), що проводилася раніше.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко на зустрічі зі студентами в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в п'ятницю, 8 червня.

"Хіба не помічаєте, як змінилися інформаційні зведення з фронту? Невже ви не помітили, наскільки Операція об'єднаних сил зараз набагато ефективніша АТО?", - сказав Порошенко на зустрічі зі студентами-юристами.

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За його словами, ООС надає українським військовослужбовцям більше прав.

"Крок за кроком ми будемо проводити політику відновлення українського суверенітету на Донбасі. Не сумнівайтеся: ніколи Донбас не буде російським", - заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко озвучив плани щодо війни на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіАТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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