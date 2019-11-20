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20 листопада • оновлено в 11:49
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/ Розслідування

"Донбас не виживе": ватажок "ДНР" визнав розруху "республіки"

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Захоплений терористами Донбас не зможе вижити без зовнішньої підтримки.

Таке визнання зробив ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський, розповівши про масовий виїзд людей із "республіки".

"Відокремлено, поза будь-якою соціальною чи економічною системою Донбас не виживе. Уже зараз ми спостерігаємо відтік фахівців і втрату висококваліфікованих кадрів. Причому, це десятки тисяч людей. Причому люди, що одержували російські паспорти, їдуть на територію РФ. Наприклад, робітник на заводі в Алчевську отримує, припустімо, 20 тисяч рублів, а в Липецьку – в рази більше, тому він зривається та вирушає", – зазначив він.

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Ходаковський додав, що вони не в сили якось вплинути на цю ситуацією.

"І нічого ми з цим зараз зробити не можемо, тому що проти об'єктивної реальності, даної нам, не попреш", – розповів терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався про проблеми з фінансуванням "армії" превдореспубліки.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна
Теги
Донбас терористи "ДНР"
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
- Ну, что ж теперь мы будем делать? - сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи. - Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Андрий был безответен. - Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня! НУ ЧТО, ДОНБАСС, ПОМОГЛИ ТЕБЕ ТВОИ МОСКАЛИ ?
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2
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
О, АШОЖТАКОЕ ? А как же миллионы желающих поселиться на этом островке счастья, благополучия и справедливости ?
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5
1
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ну да...даже плотницкий уехал на заработки в рашку
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4
1

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