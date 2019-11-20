"Донбас не виживе": ватажок "ДНР" визнав розруху "республіки"

Захоплений терористами Донбас не зможе вижити без зовнішньої підтримки.

Таке визнання зробив ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський, розповівши про масовий виїзд людей із "республіки".

"Відокремлено, поза будь-якою соціальною чи економічною системою Донбас не виживе. Уже зараз ми спостерігаємо відтік фахівців і втрату висококваліфікованих кадрів. Причому, це десятки тисяч людей. Причому люди, що одержували російські паспорти, їдуть на територію РФ. Наприклад, робітник на заводі в Алчевську отримує, припустімо, 20 тисяч рублів, а в Липецьку – в рази більше, тому він зривається та вирушає", – зазначив він.

Ходаковський додав, що вони не в сили якось вплинути на цю ситуацією.

"І нічого ми з цим зараз зробити не можемо, тому що проти об'єктивної реальності, даної нам, не попреш", – розповів терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався про проблеми з фінансуванням "армії" превдореспубліки.

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