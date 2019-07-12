"Йде громадянська війна": українська актриса виступила на телемості пропагандистів

На пропагандистському телемості з назвою "Надо поговорить", який показали на російському телебаченні 12 липня, виступила керівник Київського театру "Браво" Любов Титаренко.

Вона висловилася на підтримку "русского міра", озвучивши популярну серед пропагандистів тезу про "братські народи", а також заявила, що на сході України йде "громадянська" війна. Трансляція програми велася на каналі "Россия 1" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми, Росія і Україна, все життя, століттями жили в дружбі, любові, мирі. І сьогодні дуже важко у нас в країні. Йде війна, йде громадянська війна. Не боюсь цього сказати", – заявила жінка.

Любов Титаренко Скрін відео

Титаренко додала, що телемости між Україною і РФ вважає доречними, однак перший телеміст, на її думку, потрібно провести з невизнаними "Л/ДНР".

"Люди живуть у злиднях. Навколо постріли, смерті, бабусі голодують, а у нас у Києві влада просто зажралась", – сказала вона.

"Ви знаєте, сьогодні небезпечно виходити ось так на велику аудиторію і говорити правду", – також заявила театралка.

Відзначимо, Титаренко не була присутня в студії росТБ. Пропагандисти показали її включення в ефір за допомогою відеозв'язку.

Обережно! Відео зняте пропагандистами!

Любов Титаренко – актриса, заслужений діяч мистецтв України. Була актрисою Київського академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. Із 1991 року стала художнім керівником театру "Браво".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.

10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться.

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