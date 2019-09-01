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Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми

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В Україні розвивається корупційний бізнес із отриманням документів за гроші, а скористатися такою послугою може будь-який терорист.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", продемонструвавши, як це виглядає в інтернеті.

"Завжди, коли є попит, знайдеться "рєшала", а коли у нього ще є гроші – знайдеться корумпований чиновник, готовий їх втишку взяти. Навіть не здивувався, коли мені знайомий розповів, що в прифронтовому гуртожитку замість 200 осіб приписано близько 3000 домочадців", – написав він.

В Україні масово пропонують документи за гроші

В Україні масово пропонують документи за гроші

nsn

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Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми

Штефан додав, що ніхто не звертає на це уваги, а бізнес процвітає. Більш того, він висловив упевненість, що без лобіювання силовими структурами в цьому питанні не обходиться.

"Так і живемо. Виплати, документи, а головне, що любий бойовик може цим спокійно скористатися", – підсумував він, надавши скріншоти оголошень про виготовлення документів за гроші.

Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми
Документи за гроші: в Україні вказали на небезпеку від корупційної схеми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ розповіли, що в Україні різко знизилася кількість підроблених банкнот національної валюти. Проте, в серпні стало відомо, що шахраї випустили в обіг фальшивки номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітціей ультрафіолетової захисту.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
паспорт шахраї корупція
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