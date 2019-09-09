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10 вересня • оновлено в 06:29
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/ Розслідування

Доказів немає: у справі про зґвалтування в BlaBlaCar розгорівся скандал

21.6т Читати матеріал російською

Водієві BlaBlaCar, який, імовірно, зґвалтував пасажирку дорогою з Одеси до Черкас, не оголосили підозру через відсутність повної доказової бази.

Про це повідомив начальник центру зв'язків із громадськістю УМВС у Черкаській області Дмитро Грищенко, передає УНІАН.

За його словами, вручення підозри й обрання запобіжного заходу можливе лише після завершення низки експертиз. Дані медичного огляду жінки для встановлення факту зґвалтування при цьому вже долучені до матеріалів справи.

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Зґвалтував у BlaBlaCar: у справі розгорівся скандал

Зґвалтував у BlaBlaCar: у справі розгорівся скандал

"Після звернення потерпілої тоді ж було відкрито провадження. Протягом тижня, до 4 вересня були направлені до суду клопотання про експертизи, проведені першочергові слідчі дії, зокрема був допитаний водій, на якого вказала дівчина", – розповів Грищенко.

При цьому в поліції заявили, що справа є фактовою, оскільки особистість підозрюваного слідство ще не встановило. Грищенко пояснив, що, оскільки свідків зґвалтування потерпілої не було, потрібні докази його причетності до злочину.

Він запевнив, що поліція не "спускає справу на гальмах". Грищенко також зазначив, що ймовірний насильник не втече з країни, оскільки слідство тримає з ним "постійний контакт".

Більше подробиць про страшний злочин – читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зґвалтування стало відомо 5 вересня. Інформацію оприлюднила подруга дівчини, над якою поглумилися.

Інші пасажири зізналися, що чоловік уже пропонував раніше своїм попутникам інтим.

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Місце
Україна
Теги
зґвалтування BlaBlaCar
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Все знают что путин педофил но ещё никто не доказал
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Александрович Валера
Александрович Валера
Все обьвинения со слов тетки . Может обиженная . Надо на детектор отправить для начала . Ато доков совсем нет
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Он и справку уже нарисовал, шо он импотент!
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