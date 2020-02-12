Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шанс того, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране, есть. Вместе с тем он не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

С моей точки зрения, вероятность выборов на Донбассе осенью этого года близка к нулю по целому ряду причин. Во-первых, я не вижу никаких предпосылок для того чтобы российская сторона приняла решение и освободила от своего присутствия оккупированную часть Донецкой и Луганской области.

Во-вторых, абсолютно не готова законодательная база Украины. И тут вопрос не только в законе "Об особенностях местного самоуправления". Необходимо вносить изменения в целый ряд законов. "О Национальной полиции", "О прокуратуре" и т.д. и т.п.

Не вижу никаких предпосылок для возобновления на этих территориях работы центральных органов власти, которые отвечают за проведение выборов. Например, Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, есть один аспект, который нынешняя власть вообще предпочитает не замечать. Речь идет о том, что на этой территории более пяти лет люди пребывали в информационной оккупации.

Владимир Зеленский, Владимир Путин

Если мы думаем, что это сумасшествие с распятыми мальчиками, снегирями и синичками, с батальонами НАТО, которые воюют на Донбассе, с танцующими на броне украинских танков афроамериканцами – если мы думаем, что этот период прошел, мы глубоко ошибаемся.

Не далее как на прошлых выходных по всем местным телевизионным каналам крутили ролик о том, как в Киеве на Троещине нацисты избили в кровь женщину только лишь за то, что она говорила на русском языке. Эта истерия и нагнетание продолжается, она никуда не делась.

Такая психологическая обработка местного населения, с моей точки зрения, несет не меньшую угрозу, чем присутствие незаконных вооруженных формирований.

Зеленский сказал: "Мы обязаны попробовать договориться". В этом смысле я всегда вспоминаю слова Голды Меир. На подобные сентенции со стороны своих оппонентов она ответила: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса".

Более точного ответа я найти не могу. Эту цитату надо написать огромными буквами и повесить в кабинете Зеленского над его креслом.

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