Після п'яти років в'язниці: до України повернувся в'язень Кремля. Фото

З російської виправної колонії №1 УФСВП у Курганській області звільнили політв'язня – українця Рустема Ваітова, затриманого ФСБ РФ в анексованому Криму у 2015 році.

Про це повідомила на сторінці у Facebook "Кримська солідарність" із посиланням на слова його адвоката Едема Семедляєва, який вилетів до Кургана, щоб зустріти свого підзахисного (щоб подивитися фото з місця зустрічі, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, 22 січня 2020 року, закінчився п'ятирічний термін відбування покарання для двох політв'язнів – кримських татар, мусульман із Криму. Разом із адвокатом Рустема Ваітова зустрічає його рідний брат і представники дипломатичної місії України", – йдеться у повідомленні.

До України повернувся політв'язень кримчанин Рустем Ваітов

Там нагадали, що в січні та квітні 2015 року у кримському селі Орлине під Севастополем відбулися перші обшуки та арешти кримських татар-мусульман. В результаті були незаконно затримані Зейтуллаєв Руслан Борисович (1985 р.н.), Примов Юрій (Нурі) Володимирович (1976 р.н.), Ваітов Рустем Мамутович (1986 р.н.) і Сайфуллаєв Ферат Рефатович (1983 р.н.).

Рустем Ваітов Facebook/Кримська солідарність

Рустему Ваітову інкримінували ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації").

Зустріч звільненого в'язня Кремля Рустема Ваітова Facebook/Кримська солідарність

Слідство у справі й суди тривали півтора року. У підсумку 7 вересня 2016 року Північно-Кавказьким окружним військовим судом Ростова-на-Дону, який розглядав цю справу, за відсутності будь-яких доказів провини Ваітову був винесений вирок – п'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Зустріч звільненого в'язня Кремля Рустема Ваітова Facebook/Кримська солідарність

Зустріч звільненого в'язня Кремля Рустема Ваітова Facebook/Кримська солідарність

Зазначається, що іще троє кримчан все ще залишаються у російських виправних колоніях. За словами адвокатів, протягом усього слідства не надано жодного доказу провини підсудних та їхньої причетності до терористичних актів або насильства.

Рустем Ваітов Facebook/Кримська солідарність

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами адвоката Віталія Полозова, незважаючи на обміни полоненими, в Україні зростає кількість тих, хто переслідується російськими силовиками з політичних мотивів. Він розповів про політв'язня – кримчанина Івана Яцкіна, чия доля була "розчавлена катком російської репресивної машини".

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