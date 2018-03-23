До Кернеса нагрянули з масовими обшуками

Співробітники прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції прийшли з рядом обшуків в мерію Харкова.

Як повідомив в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко, правоохоронці нагрянули в один з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Проводиться близько двадцяти обшуків, як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження", - написав він.

facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

facebook.com/lysenko.andrii

За його словами, метою зазначених слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов'язаних з проведенням реконструкції спортивних об'єктів в Харкові.

"Усі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства", - підкреслив Лисенко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ прийшла з обшуками до ряду журналістів.