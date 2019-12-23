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23 грудня • оновлено в 14:35
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/ Розслідування

До $25 тисяч на добу! Стали відомі величезні збитки через приїзд Путіна до Криму

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Через блокування Росією руху в Керченській протоці судна зазнають збитків до 25 тисяч доларів на добу через простій.

Про це в Facebook повідомив глава проекту в "Інституті Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Він зазначив, що Керченську протоку перекрили через приїзд президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничної частини Кримського моста.

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Клименко зазначив, що через блокування протоки простій суден приносить багатотисячні збитки: від 7 до 25 тисяч доларів на добу, залежно від різних параметрів судна. При цьому всі ці порушення фіксує адміністрація портів Маріуполя та Бердянська.

Нагадаємо, що Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня, через запуск там поїздів.

Карта

Карта

Facebook Андрій Клименко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії офіційно заявили про завершення будівництва скандального Кримського моста, який з'єднує захоплений півострів з РФ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим Керченська протока
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фил филька
фил филька
придется считаться. это же ваш бох, упоротые)
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Бестолковые бараны, а если бы поезд вместе с мостом йобнулся бы на ваши судна лучше было бы? То то и оно. Так что иннах, не мешайте движению по скандальному мосту.
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