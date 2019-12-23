До $25 тисяч на добу! Стали відомі величезні збитки через приїзд Путіна до Криму

Через блокування Росією руху в Керченській протоці судна зазнають збитків до 25 тисяч доларів на добу через простій.

Про це в Facebook повідомив глава проекту в "Інституті Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Він зазначив, що Керченську протоку перекрили через приїзд президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничної частини Кримського моста.

Клименко зазначив, що через блокування протоки простій суден приносить багатотисячні збитки: від 7 до 25 тисяч доларів на добу, залежно від різних параметрів судна. При цьому всі ці порушення фіксує адміністрація портів Маріуполя та Бердянська.

Нагадаємо, що Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня, через запуск там поїздів.

Карта Facebook Андрій Клименко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії офіційно заявили про завершення будівництва скандального Кримського моста, який з'єднує захоплений півострів з РФ.

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