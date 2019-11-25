"ДНР" влаштували вогняне пекло жителям Донбасу: моторошне відео

Терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил в Березовому Донецької області із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів. В результаті сталася пожежа.

Спочатку загорілася суха трава. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище", – додали в ОС.

Горить Березове на Донбасі Скріншот

В результаті пожежі повністю вигоріли шість будівель. ЗСУ оперативно евакуювали цивільне населення.

"За інформацією з місця події – близько 23:00 пожежу локалізовано, потерпілих немає", – уточнили українські воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, втрати терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України, з 16 по 22 листопада 2019 року склали 19 осіб.

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