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25 листопада • оновлено в 07:11
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"ДНР" влаштували вогняне пекло жителям Донбасу: моторошне відео

3.9т
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Терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил в Березовому Донецької області із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів. В результаті сталася пожежа.

Спочатку загорілася суха трава. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище", – додали в ОС.

Горить Березове на Донбасі

Горить Березове на Донбасі

Скріншот

В результаті пожежі повністю вигоріли шість будівель. ЗСУ оперативно евакуювали цивільне населення.

"За інформацією з місця події – близько 23:00 пожежу локалізовано, потерпілих немає", – уточнили українські воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, втрати терористів "Л/ДНР", які воювали на Донбасі проти України, з 16 по 22 листопада 2019 року склали 19 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Недавно же Харьковская компания проводила опрос, где 98% жителей Донбасса сказали что их обстреливают с Украинской стороны.
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Хо Хол
Хо Хол
Даже не знаю, как этот маразм комментировать.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хо Хол, сейчас хрюканы налетят, будут визжать что при этом пропали унитазы и кружевные труселя.
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