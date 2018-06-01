"ДНР" показала з безпілотника розстріл позиції ЗСУ під Авдіївкою

У мережі з'явилося відео, як терористи "ДНР" обстрілюють позиції ВСУ під Авдіївкою.
Запис було знято бойовиками з безпілотника, передає "Лайф.ру". Терористи застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
Повідомляється, що в цій місцевості загинув терорист "Мамай", який керував бригадою "ДНР" "П'ятнашка".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий волонтер показав новий доказ підлості терористів Донбасу.
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