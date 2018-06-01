УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"ДНР" показала з безпілотника розстріл позиції ЗСУ під Авдіївкою

1.7тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео, як терористи "ДНР" обстрілюють позиції ВСУ під Авдіївкою.

Запис було знято бойовиками з безпілотника, передає "Лайф.ру". Терористи застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Повідомляється, що в цій місцевості загинув терорист "Мамай", який керував бригадою "ДНР" "П'ятнашка".

Новини
"Хлопці працюють!" Волонтер розповів про зухвалу операції ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий волонтер показав новий доказ підлості терористів Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги