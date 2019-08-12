"ДНР" перевіряє владу України "на вшивість" – генерал

Заява "прес-служби народної міліції ДНР" про успішний наступ на Україну – залякування і "перевірка на вшивість" "недосвідчених українських політиків і силовиків".

"Це якась шизофренія", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Відповідаючи на запитання, чи може ця заява свідчити про те, що подібні плани розглядаються в Кремлі, генерал зауважив: "Зрозуміло, головна стратегічна мета Путіна – знищення України. Він розраховує досягти цієї мети руйнуванням України зсередини, засиланням п'ятої колони, щоб зберегти своє обличчя перед світовою громадськістю. Наприклад, "Опозиційний блок – За життя" – суцільна п'ята колона, ворожа до України, на чолі з лідерами".

Водночас він наголосив: "Це характерно для Росії – готуватися до великого наступу".

На думку Скіпальського, реальний вступ України в НАТО буде представляти "доктринальну загрозу" для Росії і вона може діяти так само, як свого часу діяла щодо країн Балтії напередодні їхнього вступу в Альянс. "Вони були категорично проти, вони погрожували Естонії, Латвії, Литві, але ті все одно вирішили це питання. І Росія проковтнула", – нагадав генерал.

Бійці ЗСУ, ілюстрація military_tv_ua

Він переконаний у тому, що й Україні не слід турбуватися з цього приводу, а "своє робити".

Як писав OBOZREVATEL, одіозний терорист, "начальник пресслужби народної міліції ДНР" Данило Бессонов повідомив, що "республіка" прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і вже до вечора 11 серпня буде в Києві.

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