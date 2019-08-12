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"ДНР" перевіряє владу України "на вшивість" – генерал

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Заява "прес-служби народної міліції ДНР" про успішний наступ на Україну – залякування і "перевірка на вшивість" "недосвідчених українських політиків і силовиків".

"Це якась шизофренія", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Відповідаючи на запитання, чи може ця заява свідчити про те, що подібні плани розглядаються в Кремлі, генерал зауважив: "Зрозуміло, головна стратегічна мета Путіна – знищення України. Він розраховує досягти цієї мети руйнуванням України зсередини, засиланням п'ятої колони, щоб зберегти своє обличчя перед світовою громадськістю. Наприклад, "Опозиційний блок – За життя" – суцільна п'ята колона, ворожа до України, на чолі з лідерами".

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Водночас він наголосив: "Це характерно для Росії – готуватися до великого наступу".

На думку Скіпальського, реальний вступ України в НАТО буде представляти "доктринальну загрозу" для Росії і вона може діяти так само, як свого часу діяла щодо країн Балтії напередодні їхнього вступу в Альянс. "Вони були категорично проти, вони погрожували Естонії, Латвії, Литві, але ті все одно вирішили це питання. І Росія проковтнула", – нагадав генерал.

Бійці ЗСУ, ілюстрація

Бійці ЗСУ, ілюстрація

military_tv_ua

Він переконаний у тому, що й Україні не слід турбуватися з цього приводу, а "своє робити".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Скіпальський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ох, сколько апломба.России и усилия то прилагать не надо. Украина сама благополучно и развалится, и успешно вымрет.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия блестяще разбила росийскую армию на Донбассе!-военные эксперты всего мира ! Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! встретим окупантов достойно! война до полной победы
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кожедуб ruslan, Уже встретили в Крыму. Спасибо. Мальчик иди кушай котлетку и спать
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