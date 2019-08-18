Терорист "ДНР" Михайло Кошман з позивним "Кацап", який дивом вижив, воюючи на Донбасі, визнав, що "республіка" його кинула.

Він залишився інвалідом і змушений жити в знімних квартирах. Відео інтерв'ю з найманцем з'явилося в мікроблозі Олексія Толстих в Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця).

"На щастя, звільнили мене... Інвалідів вони не мають права тримати. Ну, як життя... Важко. Без житла, на знімних квартирах, постійно переїжджаю. Буває, по 2-3 місяці пенсію не отримую. У мене паспорт "ДНР". За житло сплачується більше, ніж я пенсію отримую. Вона у мене 3200 (рублів – близько 1216 грн. – Ред.). Це соцдопомога, яку не піднімає наша казкова "республіка". Дякую людям, допомогли... Я випустив ролик, де просив людей про допомогу", – заявив "Кацап".

У той же час він додав, що це – "не вирішення проблеми".

"Сама "держава" ("ДНР". – Ред.) на нас поклала. Від деяких осіб я чую, що мене туди ніхто не посилав, і що він не винен, що мені не повезло... Тобто, йому пощастило сидіти за моєю спиною, набивати черево собі", – додав ображений найманець.

Скріншот відео

"Государство на нас положило..."



Михаил Кошман(позывной"Кацап")-боец Народного ополчения Донбасса-получил тяжелейшие ранения в боях за Донецк.Чудом выжил.Мыкается по съемным квартирам и выживает на крохи предоставленные республикой как социальное пособие. https://t.co/nDksqSw4V1 — Алексей Толстый (@AlexeyNemo) 18 августа 2019 г.

Молодец мужик, не зря воевал. Теперь-то хорошая жизнь настала, не то, что раньше, при фашистах. pic.twitter.com/nuOFSZkhk3 — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду.

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