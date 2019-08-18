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"ДНР" нас кинула... "Терорист "Кацап" розповів про принади "русского міра"

5.2т Читати матеріал російською

Терорист "ДНР" Михайло Кошман з позивним "Кацап", який дивом вижив, воюючи на Донбасі, визнав, що "республіка" його кинула.

Він залишився інвалідом і змушений жити в знімних квартирах. Відео інтерв'ю з найманцем з'явилося в мікроблозі Олексія Толстих в Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця).

"На щастя, звільнили мене... Інвалідів вони не мають права тримати. Ну, як життя... Важко. Без житла, на знімних квартирах, постійно переїжджаю. Буває, по 2-3 місяці пенсію не отримую. У мене паспорт "ДНР". За житло сплачується більше, ніж я пенсію отримую. Вона у мене 3200 (рублів – близько 1216 грн. – Ред.). Це соцдопомога, яку не піднімає наша казкова "республіка". Дякую людям, допомогли... Я випустив ролик, де просив людей про допомогу", – заявив "Кацап".

У той же час він додав, що це – "не вирішення проблеми".

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"Сама "держава" ("ДНР". – Ред.) на нас поклала. Від деяких осіб я чую, що мене туди ніхто не посилав, і що він не винен, що мені не повезло... Тобто, йому пощастило сидіти за моєю спиною, набивати черево собі", – додав ображений найманець.

"ДНР" нас кинула... "Терорист "Кацап" розповів про принади "русского міра"

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "ЛНР" завелася "диверсантка", що доводить терористів до суїциду.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Если в детстве поставили диагноз ЗПР, то это навсегда. Так дефективным и подохнет .
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Нихрена то вы и не поняли.Вот это то и есть загадочная русская душа!!!.Не ведомо ради чего стать калекой,чтобы потом, с протянутой рукой клянча на водку, со слезой орать:"Я ,за вас , суки ,кровь проливал,а вы меня игнорировать вздумали!."
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
За что боролись,на то и напоролись.
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