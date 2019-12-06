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6 грудня • оновлено в 21:25
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/ Розслідування

Хотіли підірвати: терористи "ДНР" намагалися прорватися на позиції ОС на Донбасі

1.4т
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Терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомила пресслужба МВС України на Telegram-каналі. Підкреслюється, що нацгвардійці дали відсіч диверсантам.

"Усупереч мирним домовленостям учасники незаконних збройних формувань роблять спроби втручатися на позиції ОС... Відбулося зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога, члени якої скористалися досконалим знанням місцевості й підійшли майже впритул до позицій", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Telegram-канал МВС України

Уточнюється, що диверсанти "ДНР" потрапили в зруйновану будівлю і планували встановити вибуховий пристрій проти воїнів Національної гвардії України, які періодично перевіряють цю споруду.

"Про подію повідомив боєць бригади швидкого реагування з позивним "Закон". Гвардієць не розгубився й блискавично зреагував, налякавши диверсантів пострілами", – розповіли в МВС.

Підкреслюється, що ворог намагався підготувати теракт проти українських військових незважаючи на режим перемир'я.

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Telegram-канал МВС України

"Слід від розриву гранати, яка була призначена українським військовим, є нагадуванням про те, що ми воюємо з підступним і агресивним ворогом. Перемога буде за нами", – підсумували в пресслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" 5 грудня обстріляли українських військових 7 разів. У результаті бойових дій на Донбасі жоден воїн не був поранений.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу терористи "ДНР" Національна гвардія Новини ДНР ООС фотографии Міністерство внутрішніх справ України
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Petrov Valery
Petrov Valery
Во как. Укpcми потихоньку начинают писать правду? О том, что на вocтоке нет никакого сдерживания наступления дивизий Шoйгу, а есть бессмысленные в вoeнном отношении разборки ДPГ? Про то, что Дoнeцк выполняет Минcкие coглашения, а в Киеве на них забили? И пипл всё это спокойно хавает, как раньше хавал враньё? Уникальная нация. СУГС.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и все же дочитал - "мы воюем с коварным и агрессивным врагом. Победа будет за нами" - это рабы Путина конечно ! чурки одним словом карело-татарские
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Прошу пардона - дочитал до момента когда выстрелами спугнули - нет - видимо все таки буряты !
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