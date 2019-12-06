Хотіли підірвати: терористи "ДНР" намагалися прорватися на позиції ОС на Донбасі

Терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомила пресслужба МВС України на Telegram-каналі. Підкреслюється, що нацгвардійці дали відсіч диверсантам.

"Усупереч мирним домовленостям учасники незаконних збройних формувань роблять спроби втручатися на позиції ОС... Відбулося зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога, члени якої скористалися досконалим знанням місцевості й підійшли майже впритул до позицій", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація Telegram-канал МВС України

Уточнюється, що диверсанти "ДНР" потрапили в зруйновану будівлю і планували встановити вибуховий пристрій проти воїнів Національної гвардії України, які періодично перевіряють цю споруду.

"Про подію повідомив боєць бригади швидкого реагування з позивним "Закон". Гвардієць не розгубився й блискавично зреагував, налякавши диверсантів пострілами", – розповіли в МВС.

Підкреслюється, що ворог намагався підготувати теракт проти українських військових незважаючи на режим перемир'я.

Наслідки вибуху Telegram-канал МВС України

"Слід від розриву гранати, яка була призначена українським військовим, є нагадуванням про те, що ми воюємо з підступним і агресивним ворогом. Перемога буде за нами", – підсумували в пресслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" 5 грудня обстріляли українських військових 7 разів. У результаті бойових дій на Донбасі жоден воїн не був поранений.

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