"Дніпро наш": окупанти Криму раптово захотіли переговорів з Україною

Незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ із проханням ініціювати переговорний процес, повідомив так званий заступник голови Ради міністрів, постпред Криму при президенті РФ Георгій Мурадов, передає ТАСС.

При цьому окупант назвав воду Дніпра "нашою", оскільки річка бере свій витік у Росії.

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, може, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – сказав він.

Ілюстрація. Проблеми з водою в Криму Інформаційний опір

Ініціювати переговорний процес, за словами росіянина, необхідно для того, щоб вирішити багато питань північної частини Криму.

Так, півострів почав відчувати проблеми з водопостачанням у квітні 2014 року. Після окупації Україна припинила поставки дніпровської води по Північно-Кримському каналу.

На півночі Криму проблеми виникли, зокрема, в Джанкойському, Красноперекопському районах і місті Армянськ, де спостерігається засолення підземних вод.

Георгій Мурадов Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше жителі Криму підняли паніку через слова "спікера Держради РК" Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

Військовий оглядач Юрій Карін заявив, що прісної води в окупованому Росією Криму не вистачає для утримання військової бази, а не для потреб населення.

Водночас журналіст Віталій Портников вважає, що проблема з відсутністю води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!