Дивна смерть 11-річного пасажира поїзда Київ - Рахів: з'явилися подробиці

На Хмельниччині під час рух поїзда на шляху додому після відпочинку пропав 11-річний Тимофій. Пізніше його тіло було виявлено біля колій - обставини смерті так і не були встановлені.

Пасажири розповіли, що відбувалося в вагоні після зникнення хлопчика. До сих пір залишається загадкою, як хлопчик міг зникнути, передає ТСН.

За словами представника "Укрзалізниці", двері вагона повинні були бути закритими. Вони також мають автоматичне блокування під час руху. Вікна в вагонах не відчиняються на понад 10 сантиметрів. До того ж ділянку залізниці, на якому знайшли 11-річного Тимофія, потяг проїздив без зупинки і вночі.

"Наскільки я дізналася за цей час, дитина випала, і у нього пошкодження, черепно-мозкова травма ззаду і садна на спині. Тобто якщо навіть хлопчик, який займається айкідо, якби і захотів вилізти з вікна, ну ніяк він на спину б не впав", - переконує мама однієї з дівчаток, яка разом із загиблим їхала з відпочинку, Ірина Кострицька.

Жінка розповіла, що тренер і справді уклав всіх дітей спати і перевіряв, чи всі на місці. А вже вранці шукали Тимофія все. "Вранці, о 5 годині почали дивитися, де Тимофій. Речі залишилися, а його немає. І телефон з навушниками віддав провідник однієї з мам", - уточнила Ірина.

Вона запевнила, що тренер не дозволяв нікому виходити в тамбури і висунула свою версію подій: "Якщо розглядати траєкторію поїзда, там якраз є поворот. І мені здається, що дитина могла вийти в тамбур. Мені здається, коли сильно похитнуло, то телефон залишився в тамбурі, а дитина спиною вилетіла".

Поїзд Київ-Рахів ТСН

За словами судово-медичного експерта, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено.

В ту роковудю ніч у вагоні було два досвідчених провідники - Андрій і Лариса. Чоловік показав журналістам вагон, в якому їхали діти.

Вікно нібито ледь відкривається і випасти з такого, за його словами, неможливо. Андрій додав, що верхня полиця цілком безпечна, якщо прикріпити спеціальні ремені, а в тамбурі дітям теж нічого не загрожує. Перехід між вагонами також безпечний. Інші ж двері замикають після кожної зупинки.

Ситуацію також прокоментував експерт з безпеки і інструктор по айкідо Руслан Болгов. Чоловік часто возить дітей на змагання і відпочинок – у нього купа нарікань на залізничників. Наприклад, що видають квитки для проїзду дітей всупереч логіці.

"Мало того, що для дітей були видані верхні полиці, ще й в різних кінцях поїзда. Це дуже ускладнює завдання тренера стежити за дітьми", - каже чоловік.

На думку юристів, за смерть Тимофія відповідатимуть супроводжуючі, провідники або фахівці залізниці.

"Якщо за групою дітей не догледіли ті особи, які їх супроводжують, вони будуть відповідати. Якщо був відкритий вагон, то буде за це відповідати провідник або фахівці залізниці", - прокоментували експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня в Хмельницькій області біля залізничних колій знайшли тіло 11-річної дитини. Хлопчика звали Тимофій, і він повертався додому з відпочинку в Яремче.

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