Диверсанти! Росія не впустила без документів 800 бджіл із України

Співробітники Россільгоспнагляду не пустили в Росію 800 бджіл без документів, яких росіянин намагався вивезти з України через Білгородську область у Чечню.

Про це повідомила прес-служба місцевого управління відомства. "Сто бджолопакетів були виявлені сьогодні інспектором управління Россільгоспнагляду спільно зі співробітником прикордонної служби в багажному відсіку автобуса, який прибув із України у багатосторонній пункт пропуску "Гоптівка", — йдеться в повідомленні.

Стверджується, що були відсутні ветеринарні супровідні документи й дозвіл на ввезення комах. У підсумку, бджіл відправили назад на територію України.

Росія не впустила 800 бджіл із України Комікс

У мережі вже почали жартувати на цю тему.

800 українських бджіл затримали на кордоні з Росією. У водія, який перевозив комах, не виявилося потрібних документів і їх усіх відправили назад на Україну pic.twitter.com/9lBCxquTNc - Лента.ру (@lentaruofficial) 14 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія вирішила заборонити ввезення яблук і груш із Білорусі, оскільки під виглядом білоруської продукції в РФ нібито може поставлятися продукція з країн, щодо яких введені продовольчі санкції.

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