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Диверсанти! Росія не впустила без документів 800 бджіл із України

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Співробітники Россільгоспнагляду не пустили в Росію 800 бджіл без документів, яких росіянин намагався вивезти з України через Білгородську область у Чечню.

Про це повідомила прес-служба місцевого управління відомства. "Сто бджолопакетів були виявлені сьогодні інспектором управління Россільгоспнагляду спільно зі співробітником прикордонної служби в багажному відсіку автобуса, який прибув із України у багатосторонній пункт пропуску "Гоптівка", — йдеться в повідомленні.

Стверджується, що були відсутні ветеринарні супровідні документи й дозвіл на ввезення комах. У підсумку, бджіл відправили назад на територію України.

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Росія не впустила 800 бджіл із України

Росія не впустила 800 бджіл із України

Комікс

У мережі вже почали жартувати на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія вирішила заборонити ввезення яблук і груш із Білорусі, оскільки під виглядом білоруської продукції в РФ нібито може поставлятися продукція з країн, щодо яких введені продовольчі санкції.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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