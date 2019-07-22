Дитина гине на місці: українців попередили про смертельну загрозу в авто

В Україні трапилась низка ДТП, жертвами яких стали діти. У поліції кажуть, що деякі з трагедій можна було уникнути, якби батьки перевозили малюків в спеціальних автокріслах.

Так, 21 липня в Полтавській області сталася страшна аварія: 30-річний водій Ford, не впорався з керуванням і злетів з дороги в кювет. Загинула 5-річна дівчинка. Як повідомив OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП Полтавщини Юрій Сулаєв, малеча хоч і перебувала в автокріслі, але не була зафіксована ременем безпеки.

Раніше в Долинському районі Івано-Франківської області в ДТП загинули двоє хлопчиків 3 і 5 років (їх мати пізніше померла в лікарні). У поліції акцентували увагу на тому, що в автомобілі були відсутні дитячі автокрісла.

У ДТП на Долинщині загинули брати Кирило і Артем Соц мережі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання автомобільних крісел знижує смертність дітей у ДТП на 54%, а ризик отримання травм – на 70%.

Також спікер поліції Полтавщини зазначив, що в разі перекидання автомобіля дитина (і дорослий) хоч і ризикує отримати тілесні ушкодження – залишиться живим, якщо був зафіксований пасками.

"Однозначно дитячі крісла необхідні. Але потрібно розуміти, що встановлюються вони не для "галочки", а щоб уберегти своїх близьких", – додав Юрій Сулаєв.

ДТП в Долинському районі, в якій загинули Кирило, Артем і їх мама (жінка померла в лікарні) ГУНП в Івано-Франківській області

Найближчим часом в Україні збираються штрафувати за порушення правил перевезення дітей. Сума штрафу складе 510 грн. У разі повторного порушення протягом року – 850 грн. Також в 10 разів пропонується збільшити штраф за непристебнутий пасок безпеки (сьогодні порушники оплачують 51 грн).

Дитина в автокріслі (ілюстрація) meta.ua

Як показало опитування, проведене журналістами OBOZREVATEL, більшість водіїв все ж ігнорують використання дитячих автокрісел. Одна з причин – ціна. На сьогодні вартість автокрісла становить від 1,5 до 12 тис. грн.

Втім, як показали наведені вище приклади, ігнорування норм безпеки може призвести до трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській в ДТП загинула сім'я з дітьми. Їх легковий автомобіль лоб в лоб зіткнувся з автобусом.

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