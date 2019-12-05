Вмираючи, діти кричали: "Мамочко, я тебе люблю": батьки розповіли про пожежу в Одесі

В Одесі 16 осіб не повернулися додому після страшної пожежі у коледжі економіки. Одну дівчину знайшли мертвою, ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти. Біля будівлі другий день поспіль чергують родичі та друзі, які все ще сподіваються, що їхні близькі живі і їх зможуть врятувати.

OBOZREVATEL поспілкувався з батьками зниклих і з'ясував, що відбувалося під час страшної трагедії.

"Їм заборонили розбивати вікна"

Батьки не можуть знайти 16-річного студента Кирила Трофимчука. Його мама, Олена, розповіла OBOZREVATEL: хлопець був в аудиторії навпроти кімнати, де і почалася пожежа. Нібито замкнув подовжувач, а двері були зачинені.

Кирило Трофимчук Обозреватель

"Син мені повідомив, що о 10.05 він зайшов на заняття, а вже о 10.19 він зателефонував і сказав, що вони задихаються. Спочатку він пробував лежати на підлозі, але це не допомогло. Діти говорили, що треба кудись іти, він запанікував, почав плакати і дзвонити мені. Я чула, як інші діти теж задихалися і кричали в телефони "Мамочко, я люблю тебе!", – розповідає Олена Трофимчук.

"Він запанікував, почав плакати і дзвонити мені. Я чула, як інші діти теж задихалися і кричали в телефони: "Мамочко, я люблю тебе!", – розповідає Олена Трофимчук.

Мама сказала Кирилу, щоб вони відчиняли вікна, висовувалися на вулицю і дихали, або розбивали вікна і стрибали з 3-го поверху. "Але він мені сказав, що їм не дозволили бити вікна. Чому не дозволили, я не розумію!", – каже мама Кирила.

Дівчинка вистрибнула з п'ятого поверху і загинула

Будівля коледжу перепланована так, що стара система пожежної безпеки порушена, а нової просто не передбачили. З 1-го поверху на 3-й вели сходи, але щоб піднятися вище, на 4-й і 5-й поверхи, треба пройти довгим вузьким коридором, і тільки звідти інші сходи ведуть нагору.

Кирило Трофимчук Обозреватель

Четверо дітей опинилися в епіцентрі задимлення і чомусь вирішили бігти на 5 поверх. Мама Кирила Трофимчука не може зрозуміти, чому вони так вирішили.

"Мій чоловік приїхав до коледжу і зайшов у внутрішній двір. На його очах дівчинка Ксенія Бабенко, яка була з Кирилом, вистрибнула з 5-го поверху, вона впала на козирок і померла в кареті швидкої допомоги. Діти задихалися. Я навіть не знаю, чи дістався син нагору, бо там панував хаос, одна хвиля підіймалася вгору, друга – спускалася вниз. З Кирилом був Ігор і ще якась дівчинка. Деякий час вони тримали його в полі зору, а потім втратили. Пізніше рятувальники зняли Ігоря з вікна, але перед тим, як втратити свідомість, він їм повідомив, що там залишився ще й Кирило. Дівчинку теж зняли рятувальники, а Кирило залишився там", – розповідає мама.

Загибла Ксенія Бабенко

З середи, 4 грудня, коли трапилася пожежа, батьки зниклих студентів чатують біля будівлі коледжу. На їхніх очах стара конструкція палала, а потім всі старі перекриття і дах впали. Тепер це лише стіни з ямами вікон. Щохвилини надія полишає людей.

Тільки у четвер близько 12-ї години рятувальники почали потихеньку заходити до середини. Роботи йдуть повільно, бо всі побоюються, що і стіни можуть обвалитися.

Олена Трофимчук із чоловіком з болем спостерігають за всім цим. Кирило їхній молодший син. Старшого, Іллю, батьки поховали у травні минулого року. "Ілля був баскетболіст, у нього виникла саркома хребта, два роки ми боролися за нього. Всім містом збирали гроші на лікування, але не врятували. Ілля помер у 16,5 років. Тепер Кирило, йому теж 16,5", – гірко каже мати.

Під час пожежі дехто вистрибував із вікон Київ Оперативний

"Тату, викладачка пішла, а я задихаюся"

16-річна Катя П'яночкіна перед пожежею перебувала на 4-му поверсі коледжу. "Її подруги встигли вибігти, а Катю десь загубили, вони там бігли в різні боки", – розповів її тато В'ячеслав.

Катя прийшла всього лише на додаткове заняття на 4-й поверх. Коли в коледжі почалася паніка, викладачка вирішила вийти і подивитися, що трапилося. А Каті сказала, що якщо вона не повернеться, щоб та тікала. Педагогиня спокійно взяла сумку і пішла. А дівчинка, коли зрозуміла, що задихається, почала дзвонити батькові і благати: "Татусю, викладачка пішла, а я задихаюся, врятуй мене". Вони разом із подружкою бігли сходами, тримаючись за руки. Але якоїсь миті Катя впала і випустила руку, а подругу підхопила хвиля дітей, які теж у паніці мчали вниз і кричали. Катя лишилася там.

Катю П'яночкіну викладачка залишила в аудиторії і пішла Instagram_dima_dima_

Як і багато батьків зниклих дітей, батько перебував біля догорає будівлі коледжу.

"Очевидці бачили схожу жінку в аптеці"

Не можуть знайти рідні і студентку коледжу 18-річну Людмилу Чугуннікову. У середу, 4 грудня, коли почалася пожежа, вона була на заняттях. Зараз її номер недоступний, друзі просять допомоги відшукати місце розташування телефону за її номером. Вони сподіваються, що дівчина жива.

Людмила Чугуннікова Instagram Людмили Чугуннікової

Тетяна Спену, дочка бухгалтерки коледжу Наталії Тарасової, весь ранок розшукує маму.

"Знайшлася її колега, теж бухгалтерка, вона в лікарні. Маму ми ще не знайшли. Є відео, як рятувальник виводить жінку, дуже схожу на мою маму. Є очевидці, які кажуть, що бачили дуже схожу жінку в аптеці. Ми сподіваємося, що вона жива. Зараз їдемо в Єврейську лікарню, нам сказали, що там є невпізнана пацієнтка, раптом це вона", – розповіла OBOZREVATEL Тетяна Спену.

Наталія Тарасова Facebook Наталії Тарасової

Пізніше ми зв'язалися з Тетяною, але вона сказала, що про маму поки немає жодних новин.

"Поговорили з її колегою, бухгалтеркою. Вони працювали на 5-му поверсі. Її та головну бухгалтерку встигли зняти рятувальники, а маму вони не бачили. Ще поговорила з бібліотекаркою. Вона розповіла, що почула крики, визирнула в коридор, а там все у диму. Тоді вона відкрила вікно і вистрибнула з 4-го поверху. Вона звісно, з травмами, але жива", – розповіла Тетяна.

Наталія Тарасова з донькою Facebook Наталії Тарасової

Під час пожежі зникли безвісти директор Інституту морської біології НАН України (він також перебував у цій будівлі) Борис Александров, біологиня Галина Іванович. Жінка встигла комусь зателефонувати і повідомити, що в коледжі дим, а Борис Александров задихається і впав на підлогу, вона просила допомоги.

Борис Александров Думська

Галина Іванович Думська

Також працівники коледжу Анна Бортюк – викладачка, Олена Беженар – лаборантка, Віра Соловей, Віра Котишевська – бухгалтерка, Марія Коваль, Наталія Третякова – викладачка. Ще одна працівниця бухгалтерії Інна Перчик востаннє подзвонила чоловіку о 10.12, повідомила, що задихається і попрощалася з ним. Серед зниклих безвісти і студентка Юлія Маркіна.

Олена Беженар Facebook Олени Беженар

Юлія Маркіна

Віра Котишевська

Віра Соловей

Стара будівля, відсутність сигналізації і пластик

Пожежа у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася вранці 4 грудня. Ніяка пожежна сигналізація у приміщеннях не працювала. Працівники та студенти про пожежу дізнавалися тільки коли бачили дим або починали задихатися.

За попередніми даними ДСНС Одеської області, на 3-му поверсі в кабінеті загорівся подовжувач. Це було о 10.12. Вогонь дуже швидко поширився по старих перекриттях і стінах, горів пластик, яким були оздоблені багато приміщень. Діти і дорослі буквально задихалися від отруйного диму.

Дах і перекриття в будинку впали Обозреватель

Також студенти розповідають, що в коледжі були проблеми з опаленням, тому там часто працювали обігрівачі. Проводка у будинку стара, ймовірно, вона просто не витримала.

Зараз у лікарнях Одеси перебуває 29 осіб. Офіційно загинула Ксенія Бабенко, дівчинку вже в четвер поховали. Безвісти зникли 15 осіб. Але точна цифра невідома досі.

За словами батьків, керівництво коледжу не постраждало, а ось дітей з палаючого будинку виводили лише кілька дорослих.

Пожежа в будівлі коледжу

Поліція відкрила провадження за статтею про порушення правил пожежної безпеки. В Одесі оголошено дводенну жалобу.

Варто відзначити, що в Україні вже кілька років поспіль діє мораторій на перевірки бізнесу, в тому числи і перевірки протипожежної безпеки. Можливо, якби такої заборони не було, то і трагедії можна було б уникнути.

Нагадаємо, що це не перша трагедія. Більше двох років тому в Одесі згорів корпус дитячого табору "Вікторія", загинули троє дівчаток. Винні досі не покарані.

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