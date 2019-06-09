"Дістали" Штірліц" і "Азов": терористи вирішили залякати ЗСУ "розгромним" відео

У мережі з'явилося відео, на якому терористи "ДНР" нібито підривають автомобіль з українськими захисниками. Однак, судячи з кадрів, зроблено воно досить давно. До того ж, ніяких доказів, що знищений саме транспорт ЗСУ, немає.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер Necro Mancer. "ПТУР по джипу ЗСУ. Місце і час зйомки невідомі", – підписав він його (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під постом спалахнула бурхлива дискусія. Багато користувачів мережі не виключають, що відео може бути або постановкою в рамках інформаційної війни, або зроблене досить давно, але розганяється все в тих же цілях тільки зараз.

Підрив авто Скріншот відео

"Вже третє відео з ПТУР за тиждень. На честь чого такий масовий злив пішов?", "Дістали їх відео від "Штірліца" з "Азовом", відповідь", "Тільки наші публікують відео відносно регулярно з затримкою один-два місяці. А ці чомусь складували все в архів, щоб тепер викладати незрозумілого ступеня свіжості. Може там взагалі зйомки за 2015-2017 роки", – пишуть люди.

"В авто мінімум чотири людини. Зима або рання весна. Не здивуюся якщо це щось зовсім старе, типу ДАП", "В передок зарядив, швидше за все без двохсотих", "А з чого ви вирішили, що це український джип?" , "Схоже на те, як загинув капітан Сенюк у 2017", – триває обговорення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" опублікували в мережі фейкове відео, на якому вони нібито знищують українську вантажівку з військовими, і нарвалися на хвилю насмішок.

Українські офіцери і волонтери одразу ж викрили фейк терористів. Зокрема, їх збентежила низка дивних нестиковок на оприлюдненому відео.

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