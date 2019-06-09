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"Дістали" Штірліц" і "Азов": терористи вирішили залякати ЗСУ "розгромним" відео

2.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому терористи "ДНР" нібито підривають автомобіль з українськими захисниками. Однак, судячи з кадрів, зроблено воно досить давно. До того ж, ніяких доказів, що знищений саме транспорт ЗСУ, немає.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер Necro Mancer. "ПТУР по джипу ЗСУ. Місце і час зйомки невідомі", – підписав він його (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під постом спалахнула бурхлива дискусія. Багато користувачів мережі не виключають, що відео може бути або постановкою в рамках інформаційної війни, або зроблене досить давно, але розганяється все в тих же цілях тільки зараз.

Підрив авто

Підрив авто

Скріншот відео

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"Вже третє відео з ПТУР за тиждень. На честь чого такий масовий злив пішов?", "Дістали їх відео від "Штірліца" з "Азовом", відповідь", "Тільки наші публікують відео відносно регулярно з затримкою один-два місяці. А ці чомусь складували все в архів, щоб тепер викладати незрозумілого ступеня свіжості. Може там взагалі зйомки за 2015-2017 роки", – пишуть люди.

"Дістали" Штірліц" і "Азов": терористи вирішили залякати ЗСУ "розгромним" відео

"В авто мінімум чотири людини. Зима або рання весна. Не здивуюся якщо це щось зовсім старе, типу ДАП", "В передок зарядив, швидше за все без двохсотих", "А з чого ви вирішили, що це український джип?" , "Схоже на те, як загинув капітан Сенюк у 2017", – триває обговорення.

"Дістали" Штірліц" і "Азов": терористи вирішили залякати ЗСУ "розгромним" відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" опублікували в мережі фейкове відео, на якому вони нібито знищують українську вантажівку з військовими, і нарвалися на хвилю насмішок.

Українські офіцери і волонтери одразу ж викрили фейк терористів. Зокрема, їх збентежила низка дивних нестиковок на оприлюдненому відео.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ополчение ярко пердолит украинских карателей!!!
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Пигин Макс, ярко пердолить тебя шеф будет..когда ты...накосячишь не по методичке
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Конечно,это давно... Просто раньше они стеснялись показывать!
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