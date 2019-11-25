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25 листопада • оновлено в 11:52
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"Дикі московити": ватажка "ДНР" приструнили через "заблудлих росіян" в Україні

3.2т
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін назвав українців "заблудлими росіянами".

Про це терорист розповідав на зустрічі із членами клубу "Добрі російські люди", яка відбувалася у Москві.

"Та сторона, наші опоненти, якщо прибрати всі нюанси, у них своя позиція – з нашої точки зору вона неправильна, вона є хибною. Але і у них є якась позиція, вони намагаються її усіляких обіграти, обстояти. І що б вони не говорили, вони теж росіяни. Заблудлі росіяни, з іншою думкою", – повідомляв він.

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У відповідь на таку заяву український політолог Олексій Голобуцький у своєму телеграм-каналі вказав на цікавий момент.

"Кремлівські пропагандисти звідси переконують українців щодо росіян і терористів, "вони ж теж люди". А кремлівські пропагандисти звідти переконують росіян, що ми – "теж росіяни", ще й заблудлі. Парадигма "один народ" в дії. Притому, що в реальності спільного у нас, крім історії московських окупації і збройних нападів, ну й ідіотичного прекраснодушного українського просвітництва диких московитів у 18-му столітті, – аж ціле нічого", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина, що живе на окупованій частині Донецької області, розповіла, як обмежують свободу жителів у "ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
російська пропаганда
Особи
Денис Пушилін Олексій Голобуцький
Місце
Росія Москва
Теги
терористи "ДНР" ДНР пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Украинцы, это украинцы и всегда ими будут .А такие приматы как это чмо, это опустившиеся, потерявшие обезьяний облик бабуины .
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Мразь свидомая не успел написать, уже потер
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Веками были великоРОСЫи малоРОСЫ, т.е. русские , а тут откуда не возьмись какие-то вукраiньцi вылупились. И прежде чем кукарекать про московскую оккупацию, нужно сдрыстнуть в границы 1654 года, так как остальные 90% территории, включая Киев, завоеваны москалями и никогда не принадлежали никакой укроине.
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