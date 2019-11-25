"Дикі московити": ватажка "ДНР" приструнили через "заблудлих росіян" в Україні

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін назвав українців "заблудлими росіянами".

Про це терорист розповідав на зустрічі із членами клубу "Добрі російські люди", яка відбувалася у Москві.

"Та сторона, наші опоненти, якщо прибрати всі нюанси, у них своя позиція – з нашої точки зору вона неправильна, вона є хибною. Але і у них є якась позиція, вони намагаються її усіляких обіграти, обстояти. І що б вони не говорили, вони теж росіяни. Заблудлі росіяни, з іншою думкою", – повідомляв він.

У відповідь на таку заяву український політолог Олексій Голобуцький у своєму телеграм-каналі вказав на цікавий момент.

"Кремлівські пропагандисти звідси переконують українців щодо росіян і терористів, "вони ж теж люди". А кремлівські пропагандисти звідти переконують росіян, що ми – "теж росіяни", ще й заблудлі. Парадигма "один народ" в дії. Притому, що в реальності спільного у нас, крім історії московських окупації і збройних нападів, ну й ідіотичного прекраснодушного українського просвітництва диких московитів у 18-му столітті, – аж ціле нічого", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина, що живе на окупованій частині Донецької області, розповіла, як обмежують свободу жителів у "ДНР".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!