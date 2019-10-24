Людям нічим дихати: як Київ "потопає" в найбільш ядучому смозі протягом останніх місяців

Над Україною п'ятий день стоїть смог. Світові сайти, які відстежують ситуацію із забрудненням повітря, повідомляють, що рівень вмісту СО у нашій атмосфері такий же, як і в Китаї. А самі українці скаржаться на запах горілого й головний біль. Однак столична влада й уряд не помічають проблеми й запевняють, що все гаразд.

OBOZREVATEL провів свій експеримент і заміряв повітря в центрі столиці. Виявилося, що багато показників шкідливих речовин перевищують норму. Детальніше – в матеріалі.

Головне:

Ми провели власний експеримент і виміряли рівень забруднення атмосфери в столиці.

Вміст шкідливих часток перевищений удвічі-втричі.

Укргідрометцентр вимірює якість повітря за застарілими нормами.

Дрібнодисперсні частинки спрчинюють серцеві напади, астму й легеневі захворювання.

У Києві нічим дихати

Для експерименту ми взяли прилад AirBeam, який використовує метод розсіювання світла для вимірювання дрібнодисперсних твердих частинок (як-от РМ1, РМ2,5, РМ10). ВООЗ вважає, що чим менші частки, що потрапляють до організму людини, тим вони шкідливіші.

Прилад виміряв якість повітря

Наприклад, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, рівні PM2,5 становлять значний ризик для здоров'я. Такі надзвичайно дрібні частинки проникають глибоко в легені, де й накопичуються, а опісля – у кров. Вони можуть спричинити захворювання органів дихання.

Ще більш небезпечними є РМ1: вони викликають дратівливий кашель, навіть інсульт і серцевий напад. Вони потрапляють у кровотік і поширюються по всьому організму.

Прилад виміряв якість повітря

Ці елементи іноді мають природне походження – дим від лісових і торф'яних пожеж, спалювання листя й корисних копалин (наприклад, вугілля, яким обігрівають приміщення), пил. Також це можуть бути викиди із заводів, навіть коли вони розташовані далеко за містом. Йдеться про сміттєспалювальні, асфальтові, цементні, хімічні виробництва і навіть меблеві фабрики. А ще пил із будівництв, вихлопні гази, пари бензину й дизпалива.

Як переконався OBOZREVATEL, зробивши виміри в центрі Києва біля Бессарабки, а також у районі метро "Видубичі", показники шкідливих твердих речовин у повітрі перевищені.

Горить, але нічого страшного

Водночас глава ДСНС Володимир Демчук запевняє, що в Україні наразі палає замала кількість торф'яних родовищ, аби через це панікувати. Є невеликі пожежі в Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській областях.

"Пов'язувати забруднення атмосферного повітря з горінням торфовиків у Київській області немає підстав", – заявив чиновник.

Смог у Києві

Смог у Києві

Але не тільки дрібнодисперсний пил заважає українцям вільно дихати. З неділі вони спостерігають і за картою windy.com, на якій рівень викидів СО (чадний газ) над Україною такий же, як у Китаї. Ситуація протягом цих днів не змінилася. Іноді отруйна хмара розсіюється, але потім знову накриває практично всю країну.

Глава відділення з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив "Екодія" Олена Міскун вважає, що основними джерелами такого забруднення повітря ймовірно є горіння покладів торфу й масове спалювання листя.

Однак, як і безліч інших чиновників, глава уряду проблеми з повітрям не бачить і стверджує, що в країні все спокійно. Вони посилаються на дані Українського Гідрометцентру.

Смог у Києві

Смог у Києві

Глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель запевнив, що вміст СО в повітрі, як і інших забруднювальних речовин, перебуває у межах норми. І хоча осіння погода, тумани й інверсія сприяють накопиченню шкідливих часток, високого рівня чадного газу в атмосфері не виявлено. "Всі показники в нормі", – заявив Оржель.

Іноді знімати показники просто нікому

Щоправда, у відділі прогнозів із забруднення довкілля Українського Гідрометцентру кажуть, що отримують дані з ЦГО із запізненням. Наприклад, інформацію за п'ятницю відомству передають тільки ближче до 15:00 в понеділок. А в неділю числа з вимірювальних приладів ніхто не знімає, тому що вихідний.

Смог у Києві

Смог у Києві

Отже, прем'єр-міністр і керівник КМДА, які в понеділок заспокоювали народ і запевняли, що все гаразд, насправді могли цього й не знати.

З іншого боку, як розповів нам провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, в Україні існує своя власна схема визначення вулекислого газу та інших показників.

"У нас застосовується інша методика вимірювання СО та решти домішок. Це не заборонено, ніякого злочину в цьому немає, просто такий номенклатурний регламент. І плутанина виникла через те, що у нас і за кордоном беруться різні показники, які навіть порівнювати не можна. Наприклад, на географічному факультеті є більш сучасна метеостанція, європейського зразка. Але й вона не зафіксувала цими днями значних перевищень. Інша справа, що там визначають інший показник, який в Україні не враховується. Його передають за кордон. Там беруть інакшу формулу", – каже Роман Мурмило.

Синоптик визнає, що в центр інформація з ЦГО надходить із запізненням. "Є міста, де дані зі станцій чекають два дні. Але в Києві це більш оперативно, протягом доби. Потім, це ж не термометр – подивився температуру й усе зрозумів. Їх потрібно обробити, теж займає час", – пояснює Мурмило.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель також визнає, що обладнання для моніторингу стану повітря в нашій країні застаріле. Крім того, не вистачає фінансування. До речі, співробітники Укргідрометцентру так і говорять, що у них серйозний кадровий голод через низькі зарплати і трапляється, що знімати показники та вчасно їх передавати часто просто нікому.

OBOZREVATEL і надалі стежитиме за ситуацією із забрудненням повітря в столиці та інформуватиме своїх читачів про всі подробиці.

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