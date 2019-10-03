Десятки обстрілів: "Л/ДНР" розпалили серйозні бої на Донбасі

У результаті бойових дій 2 жовтня на Донбасі був поранений один український воїн. Всього за добу збройні формування РФ та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Противник обстріляв позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів;

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі біля Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Миколаївки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі неподалік Золотого – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

неподалік Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

поблизу Кряківки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажки "Л/ДНР" висунули вимогу Зеленському щодо "формули Штайнмаєра".

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