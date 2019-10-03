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3 жовтня • оновлено в 09:47
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/ Розслідування

Десятки обстрілів: "Л/ДНР" розпалили серйозні бої на Донбасі

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У результаті бойових дій 2 жовтня на Донбасі був поранений один український воїн. Всього за добу збройні формування РФ та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Противник обстріляв позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів;

  • двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі біля Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Миколаївки – з автоматичного гранатомета;

  • неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новогригорівки – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета;

  • двічі поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік від Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі неподалік Золотого – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Новгородського – з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • неподалік Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

  • поблизу Кряківки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Десятки обстрілів: "Л/ДНР" розпалили серйозні бої на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажки "Л/ДНР" висунули вимогу Зеленському щодо "формули Штайнмаєра".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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hunt andres
hunt andres
Разожгли бои.. Что то новенькое из под пера обоза))) Буратино что ли применили?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какая дешевая ложь, самим не смешно?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Захаров Дмитрий, ну расскажи дорогую ложь
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