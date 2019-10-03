Десятки обстрілів: "Л/ДНР" розпалили серйозні бої на Донбасі

У результаті бойових дій 2 жовтня на Донбасі був поранений один український воїн. Всього за добу збройні формування РФ та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Противник обстріляв позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з петлею для скидання гранатометних пострілів;
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
двічі біля Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля Миколаївки – з автоматичного гранатомета;
неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Новогригорівки – з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
в районі Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік від Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
тричі неподалік Золотого – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
неподалік Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
поблизу Кряківки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажки "Л/ДНР" висунули вимогу Зеленському щодо "формули Штайнмаєра".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".