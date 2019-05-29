Десять на двох: у Кам'янському натовп школярок жорстоко побив ровесниць

У Кам'янському (Дніпропетровська область) група 9-класниць зі школи №7 побила двох ровесниць.

Обидві потерпілі навчаються у школі №35, повідомляє міський портал 5692.com.ua. Причина інциденту поки невідома.

За попередньою інформацією, двоє дівчаток вирішили з'ясувати стосунки в одному з дворів, куди кожна привела групу подруг. Разом з ученицею сьомої школи прийшли десятеро людей, а з ученицею із 35-ї – одна.

Постраждалі намагалися кликати на допомогу та викликати поліцію, проте уникнути бійки не вдалося.

Школярки отримали легкі тілесні травми, їх госпіталізували в лікарню. Батьки постраждалих написали заяву в поліцію.

У поліції повідомили, що за цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини й обставини конфлікту встановить слідство. Досудове розслідування триває.

Ілюстрація Событие

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Кам'янському розгорівся скандал: на випускному молодшої школи №19 дитині з притулку не дали солодощів через те, що її рідні не здали гроші.

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