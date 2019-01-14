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Держзрада: міністру оборони часів Януковича оголосили підозру

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Екс-міністру оборони України Дмитру Саламатіну оголошено підозру в зраді на користь Росії, а також у скоєнні інших злочинів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook написав, що колишнього міністра також підозрюють в участі у складі злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, він підозрюється в підриві обороноздатності, державній та економічній безпеці України шляхом здійснення навмисних дій, спрямованих на витіснення країни зі світових ринків зброї на користь РФ.

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"Тільки умисні дії Саламатіна зі зриву контракту між казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова", державним підприємством "Антонов" і державним підприємством "СВТФ "Прогрес" і Міноборони Республіки Ірак на поставку, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 млн. доларів США ", — зазначив Луценко.

Дмитро Саламатін

Дмитро Саламатін

vaodesa.mil.gov.ua

Нагадаємо, Дмитро Саламатін переїхав із Росії до України в 1999 році, а громадянство отримав у 2004-му.

Уже в 2006 році він став депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, а у 2010-му Янукович призначив його главою "Укрспецекспорту" (із 2011 року — "Укроборонпрому").

З 7лютого до 24 грудня 2012 року Саламатін був міністром оборони, а вже 25 грудня 2012 року призначений радником Януковича.

Саламатін втік до Росії у 2013 році.

Як писав OBOZREVATEL, недавно суд прийняв скандальне рішення в справі проти соратника Януковича, екс-губернатора Черкас Сергія Тулуба.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
розслідуванняполітикаМіністерство оборони УкраїниУкроборонпром
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