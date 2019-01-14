Держзрада: міністру оборони часів Януковича оголосили підозру

Екс-міністру оборони України Дмитру Саламатіну оголошено підозру в зраді на користь Росії, а також у скоєнні інших злочинів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook написав, що колишнього міністра також підозрюють в участі у складі злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, він підозрюється в підриві обороноздатності, державній та економічній безпеці України шляхом здійснення навмисних дій, спрямованих на витіснення країни зі світових ринків зброї на користь РФ.

"Тільки умисні дії Саламатіна зі зриву контракту між казенним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова", державним підприємством "Антонов" і державним підприємством "СВТФ "Прогрес" і Міноборони Республіки Ірак на поставку, ремонт, обслуговування військової техніки призвело до збитків України на 560 млн. доларів США ", — зазначив Луценко.

Дмитро Саламатін vaodesa.mil.gov.ua

Нагадаємо, Дмитро Саламатін переїхав із Росії до України в 1999 році, а громадянство отримав у 2004-му.

Уже в 2006 році він став депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, а у 2010-му Янукович призначив його главою "Укрспецекспорту" (із 2011 року — "Укроборонпрому").

З 7лютого до 24 грудня 2012 року Саламатін був міністром оборони, а вже 25 грудня 2012 року призначений радником Януковича.

Саламатін втік до Росії у 2013 році.

Як писав OBOZREVATEL, недавно суд прийняв скандальне рішення в справі проти соратника Януковича, екс-губернатора Черкас Сергія Тулуба.

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