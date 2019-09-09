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10 вересня • оновлено в 06:43
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/ Розслідування

Депутат міськради і брат мера Івано-Франківська збив на смерть людину

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За кермом мікроавтобуса Mercedes, який скоїв смертельну аварію в селі Марківці в Івано-Франківській області, був депутат місцевої міськради Роман Марцінків.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook. Чоловік, який скоїв аварію, – його двоюрідний брат (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

"Трапилася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний житель с. Марківці Тисменицького району", – написав мер.

У селі Марківці трапилася аварія

У селі Марківці трапилася аварія

1obl.ru

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Він висловив співчуття родині загиблого.

"Зараз головне завдання – дочекатися результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відволікати такі біди від усіх", – зазначив Марцінків.

Аварія трапилася вранці 9 вересня. 35-річний водій мікроавтобуса на пішохідному переході наїхав на чоловіка. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Руслан Марцінків

Руслан Марцінків

firtka.if.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом на окружній дорозі міста Обухів, трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. У результаті зіткнення Ford Kuga, Mercedes ML і "Москвич-2141" загинули чоловік і жінка, ще двох людей госпіталізували.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
аварія ДТП
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