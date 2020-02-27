Депутат і поліцейський на Чернігівщині "розвели" чоловіка на півмільйона доларів

На Чернігівщині "на гарячому" спіймали шахраїв, які намагалися заволодіти половиною мільйона доларів США за нібито виділення земельної ділянки.

Серед підозрюваних опинилися депутат Путильської районної ради, спеціалістка Усть-Путильської сільради і інспектор Путильського відділення поліції, повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.

На Чернігівщині "розвели" чоловіка на півмільйона доларів ubr.ua

За версією слідства, вони намагалися вкрасти гроші потерпілого, запевняючи його, що таким чином він зможе отримати у власність 100 га земель регіону під мисливські угіддя.

Правоохоронці затримали трьох під час отримання першої частини грошей в сумі 200 тисяч доларів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві пограбували відділення Нової пошти. У приміщення увірвався чоловік, який погрожував співробітникам предметом, схожим на пістолет.

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