|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Депутат Франції похвалив Росію за захоплення Криму і нарвався на жорстку відповідь

1.9тЧитати матеріал російською

Жителі анексованого Росією українського Криму розкритикували заяву екс-депутата парламенту Франції Тьєррі Маріані про "ривок" у розвитку півострова.

Так, окупанти запросили групу французьких політиків відвідати Крим у зв'язку з п'ятою річницею незаконного "приєднання". Як помітив блогер із ніком "КРЫМский бандеровец" на сторінці у Twitter, кримчани не погодилися з пафосними тезами виступу Маріані.

"Крим рвонув вперед. До 2014 року Крим був схожий на сплячу красуню — жодного розвитку. Територія, ніби застигла у вічному сні", — сказав колишній французький депутат, якого називають другом Путіна.

Новини
"Трибунал у Гаазі пройде за секунду": в Україні піймали Путіна, який проговорився про захоплення Криму спецназом

Тьєррі Маріані

Тьєррі Маріані

ru.rfi.fr

"Що він меле? Чим напоїли гостя заморського, окаянні?" "Розсмішив", "Точно не спимо — як на пороховій бочці! Посміявся над нами Маріані", "Рвонули так, що з економіки на 100 років відкотилися назад. Це прорив чи ще ні?" — написали кримчани в мережі.

Депутат Франції похвалив Росію за захоплення Криму і нарвався на жорстку відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни визнали, що анексія Криму негативно вплинула на міжнародне становище Російської Федерації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
соцмережі
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
21
13
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Круасаноед отрабатывает 30 кацапских сре́бреников
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Лишний раз доказывает, что хохлы - самые убогие существа! Забудьте Крым!!! Вы выбрали себе бандеру, вот и живите с этим!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
andrei andrei
andrei andrei
А французам респект😁
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
andrei andrei, йух тебе и французам в сраку, а не Крым!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки