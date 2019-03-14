Депутат Франції похвалив Росію за захоплення Криму і нарвався на жорстку відповідь

Жителі анексованого Росією українського Криму розкритикували заяву екс-депутата парламенту Франції Тьєррі Маріані про "ривок" у розвитку півострова.

Так, окупанти запросили групу французьких політиків відвідати Крим у зв'язку з п'ятою річницею незаконного "приєднання". Як помітив блогер із ніком "КРЫМский бандеровец" на сторінці у Twitter, кримчани не погодилися з пафосними тезами виступу Маріані.

"Крим рвонув вперед. До 2014 року Крим був схожий на сплячу красуню — жодного розвитку. Територія, ніби застигла у вічному сні", — сказав колишній французький депутат, якого називають другом Путіна.

Тьєррі Маріані ru.rfi.fr

"Що він меле? Чим напоїли гостя заморського, окаянні?" "Розсмішив", "Точно не спимо — як на пороховій бочці! Посміявся над нами Маріані", "Рвонули так, що з економіки на 100 років відкотилися назад. Це прорив чи ще ні?" — написали кримчани в мережі.

Окупанти знову притягли до Криму фашистів з Франції на чолі з Тьєррі Маріані, який заявив: "Крим рвонув вперед. До 2014 року Крим був схожий на сплячу красуню - ніякого розвитку. Територія, ніби застигла у вічному сні ". Жителі Євпаторії прокоментували цю єресь pic.twitter.com/d0SFzusTLJ - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 14 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни визнали, що анексія Криму негативно вплинула на міжнародне становище Російської Федерації.

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