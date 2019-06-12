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"Деградують без росіян": ватажок Криму відзначився перлом про Україну

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Ватажок тимчасово-окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всі країни, в яких "утискають" російську мову і які залишають росіяни, нібито починають деградувати.

До списку таких держав він зокрема відніс Україну та країни Балтії. Фрагмент виступу поплічника окупантів на Лівадійському форумі показав у своєму відеоблозі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нападки ми бачимо, які на нас з усіх боків відбуваються. Яскравий приклад — Україна, країни Балтії. Але, тим не менше, ми бачимо — всюди, де російське населення виїздить, починає деградувати, розвиток цих країн сповільнюється. І багато в чому вони самі собі створюють проблеми. Ми бачимо, який конфлікт вже пережила Україна", — висловився Аксьонов.

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Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

"Аргумент"

Цимбалюк зі свого боку витлумачив слова ватажка окупаційної верхівки Криму як черговий прояв імперської політики Росії та її прагнення виправдати окупацію нових територій чужих країн.

"Це зрозуміло — якщо ти говориш російською мовою, отже ти розумний і красивий, а якщо українською або якоюсь іншою, отже ти селюк, тупий і взагалі не дотягуєш до великороса. Але цікава закономірність — ось ці товариші, захисники російської мови, вони себе позиціонують як жертву. Але що ми маємо на практиці? Мотивуючи або як привід використовуючи захист російськомовних, саме Російська Федерація хоче і проводить цю політику — або захопити ці території, або створити проросійські уряди в цих країнах", — пояснює журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий "голова Державної Ради" тимчасово анексованого Криму Володимир Константинов заявив, що Україна нібито залишиться суверенною державою, тільки якщо виконає низку умов Росії: відмовиться від "русофобії" і визнає російське збройне вторгнення "громадянською" війною.

Константинов наголосив, що Україні слід "пройти дуже важкий шлях, щоб повернутися у "братнє" лоно "русского міра".

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Теми
анексія Кримуросійська пропаганда
Особи
Сергій АксьоновРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Виня Ксения, СССР пишется с заглавных букв. Крым должен был быть возвращен России при распаде СССР. Украина украла его в 1991 году и грабила 23 года.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Яворский Сергей, только ссср не является правоприемником российской империи. СССР отказался выплачивать долги царской россии. И вот цитата из договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г.: "Россия является, наряду с другими бывшими республиками, правопреемником СССР". Значит Украина тоже правоприемник ссср. А долги вы платили, так как именно россия украла все деньги ссср. Мой вклад мне так никто и не вернул. Вы его у меня украли. И в связи с тем, что вы себя признаете правоприемником ссср, то ты должен помнить, что ссср решил передать Крым Украине для его восстановления в 1954 году. Поэтому будьте добры, как правоприемник ссср, вернуть украденное у Украины.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Вот так и сказал Цимбалюк, постоянно проживающий в Москве.
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