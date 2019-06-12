"Деградують без росіян": ватажок Криму відзначився перлом про Україну

Ватажок тимчасово-окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всі країни, в яких "утискають" російську мову і які залишають росіяни, нібито починають деградувати.

До списку таких держав він зокрема відніс Україну та країни Балтії. Фрагмент виступу поплічника окупантів на Лівадійському форумі показав у своєму відеоблозі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нападки ми бачимо, які на нас з усіх боків відбуваються. Яскравий приклад — Україна, країни Балтії. Але, тим не менше, ми бачимо — всюди, де російське населення виїздить, починає деградувати, розвиток цих країн сповільнюється. І багато в чому вони самі собі створюють проблеми. Ми бачимо, який конфлікт вже пережила Україна", — висловився Аксьонов.

Сергій Аксьонов "Аргумент"

Цимбалюк зі свого боку витлумачив слова ватажка окупаційної верхівки Криму як черговий прояв імперської політики Росії та її прагнення виправдати окупацію нових територій чужих країн.

"Це зрозуміло — якщо ти говориш російською мовою, отже ти розумний і красивий, а якщо українською або якоюсь іншою, отже ти селюк, тупий і взагалі не дотягуєш до великороса. Але цікава закономірність — ось ці товариші, захисники російської мови, вони себе позиціонують як жертву. Але що ми маємо на практиці? Мотивуючи або як привід використовуючи захист російськомовних, саме Російська Федерація хоче і проводить цю політику — або захопити ці території, або створити проросійські уряди в цих країнах", — пояснює журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий "голова Державної Ради" тимчасово анексованого Криму Володимир Константинов заявив, що Україна нібито залишиться суверенною державою, тільки якщо виконає низку умов Росії: відмовиться від "русофобії" і визнає російське збройне вторгнення "громадянською" війною.

Константинов наголосив, що Україні слід "пройти дуже важкий шлях, щоб повернутися у "братнє" лоно "русского міра".

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