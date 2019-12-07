"Повелися" тисячі українців: скандальну фанатку Путіна в Раді викрили

Facebook-сторінка українофобки Даші Гончарової, нібито співробітниці пресслужби Верховної Ради України, виявилася фейковою.

Про це повідомляється на Facebook-акаунті проекту "По той бік новин". Вказується, що бот, підписаний таким ім'ям, – вигаданий персонаж, завдання якого – дискредитація українського парламенту і країни загалом.

"Зраду" розповсюдили понад 2300 користувачів", – підкреслили в повідомленні та закликали українців бути більш пильними.

"Даша Гончарова" Колаж

З'ясувалося, що профіль було зареєстровано всього три місяці тому. Перші повідомлення "Даші" – це привітання з днем народження від інших інтернет-ботів. Деякий час сторінка була порожня і тільки із середини листопада на ній з'явилися політичні пости антиукраїнського змісту.

Крім того, "Даша" видає за свої фотографії іншої користувачки соцмереж, москвички Марі Тарасової.

На порталі Верховної Ради немає співробітниці з таким прізвищем. "Жодна Даша Гончарова у нас не працює. Ми знаємо про це фейковий профіль. Бачили, в коментарях хтось сказав, що це фейк. Тому нічого не робимо у зв'язку з цим", – пояснила пресслужба.

Фейкова сторінка "Даші Гончарової" Скріншот

Фейкова сторінка "Даші Гончарової" Скріншот

Нагадаємо, пости "Даші Гончарової" викликали гучний скандал і хвилю обурення в мережі. Наразі сторінка бота у Facebook недоступна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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