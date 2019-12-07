"Повелися" тисячі українців: скандальну фанатку Путіна в Раді викрили

Facebook-сторінка українофобки Даші Гончарової, нібито співробітниці пресслужби Верховної Ради України, виявилася фейковою.
Про це повідомляється на Facebook-акаунті проекту "По той бік новин". Вказується, що бот, підписаний таким ім'ям, – вигаданий персонаж, завдання якого – дискредитація українського парламенту і країни загалом.
"Зраду" розповсюдили понад 2300 користувачів", – підкреслили в повідомленні та закликали українців бути більш пильними.
"Даша Гончарова"
Колаж
З'ясувалося, що профіль було зареєстровано всього три місяці тому. Перші повідомлення "Даші" – це привітання з днем народження від інших інтернет-ботів. Деякий час сторінка була порожня і тільки із середини листопада на ній з'явилися політичні пости антиукраїнського змісту.
Крім того, "Даша" видає за свої фотографії іншої користувачки соцмереж, москвички Марі Тарасової.
На порталі Верховної Ради немає співробітниці з таким прізвищем. "Жодна Даша Гончарова у нас не працює. Ми знаємо про це фейковий профіль. Бачили, в коментарях хтось сказав, що це фейк. Тому нічого не робимо у зв'язку з цим", – пояснила пресслужба.
Фейкова сторінка "Даші Гончарової"
Скріншот
Фейкова сторінка "Даші Гончарової"
Скріншот
Нагадаємо, пости "Даші Гончарової" викликали гучний скандал і хвилю обурення в мережі. Наразі сторінка бота у Facebook недоступна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
У мережі спалахнув скандал через цинічний пост заступниці головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенії Пліхіної, у якому вона висміяла похорон Героя України Дениса Волочаєва.
У виданні відреагували на її витівку, розмістивши в соцмережі два речення з вибаченнями. Від журналу зажадали негайно звільнити Пліхіну.
Пізніше стало відомо, що Пліхіну внесли в список бази "Миротворець".
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