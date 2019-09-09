"Дах поїхав, розстрілювали за настроєм": російський журналіст розповів про звірства "Гіві" та "Мотороли"

Терористи "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") і Михайло Толстих ("Гіві") займалися мародерством на Донбасі та вбивали своїх полонених.

Таке зізнання "Лента.ру" зробив російський журналіст, який побажав не називати свого імені. У матеріалі наголошується, що він – співробітник одного з федеральних ЗМІ, прибув до Донецька на початку 2014-го та пробув там близько року.

"У реальності ні він ["Моторола"], ні "Гіві" не були суперкомандирами, які якісь масштабні операції задумували. Ну так, у них були досить відморожені загони, і самі вони, звичайно, були хлопці дуже сміливі. Вони довго були на передовій, і у них дах уже поїхав", – заявив кореспондент.

Арсен Павлов і Михайло Толстих Антикор

"Була історія, коли "Моторола" обстріляв машину LifeNews, незважаючи на те, що дружив із ними. Йому сподобалося, що вона броньовані, і він захотів перевірити її на міцність. Вм'ятини залишилися на машині й дірки у склі.

Із бронежилетом те ж саме. Чув, що якісь волонтери привезли, він запитав, чи гарний бронежилет. Потім надягнув на людину і стріляв, щоб перевірити якість. І навіть ніби як поранив волонтера", – додав він.

Крім того, журналісту відомі випадки, коли загони командирів терористів забирали з будинків мирних жителів кольорові метали і побутову техніку.

"Я ніколи не чув про тортури в "Мотороли", хоча полонених могли й розстріляти за настроєм", – заявив російський журналіст.

Це прекрасно. Російський військкор дав інтерв'ю Ленте.ру де зізнався що Гіві і Моторола були поїхати. Розповів як мотор обстріляв машину LifeNews і поранив "волонтера". А ще повідав як вони грабували будинки мирних жителів і вбивали полонених. Ось такі герої у "русского мира" pic.twitter.com/h2h23NftYe - Львівський метрополітен (@natohawks) September 9, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що на окупованій частині Донбасу з'явився музей так званої "Новоросії", придуманої Кремлем. Там встановлені фігури загиблих ватажків "ДНР" Мотороли й Олександра Захарченка.

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