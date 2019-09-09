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10 вересня • оновлено в 06:32
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"Дах поїхав, розстрілювали за настроєм": російський журналіст розповів про звірства "Гіві" та "Мотороли"

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Терористи "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") і Михайло Толстих ("Гіві") займалися мародерством на Донбасі та вбивали своїх полонених.

Таке зізнання "Лента.ру" зробив російський журналіст, який побажав не називати свого імені. У матеріалі наголошується, що він – співробітник одного з федеральних ЗМІ, прибув до Донецька на початку 2014-го та пробув там близько року.

"У реальності ні він ["Моторола"], ні "Гіві" не були суперкомандирами, які якісь масштабні операції задумували. Ну так, у них були досить відморожені загони, і самі вони, звичайно, були хлопці дуже сміливі. Вони довго були на передовій, і у них дах уже поїхав", – заявив кореспондент.

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Арсен Павлов і Михайло Толстих

Арсен Павлов і Михайло Толстих

Антикор

"Була історія, коли "Моторола" обстріляв машину LifeNews, незважаючи на те, що дружив із ними. Йому сподобалося, що вона броньовані, і він захотів перевірити її на міцність. Вм'ятини залишилися на машині й дірки у склі.

Із бронежилетом те ж саме. Чув, що якісь волонтери привезли, він запитав, чи гарний бронежилет. Потім надягнув на людину і стріляв, щоб перевірити якість. І навіть ніби як поранив волонтера", – додав він.

Крім того, журналісту відомі випадки, коли загони командирів терористів забирали з будинків мирних жителів кольорові метали і побутову техніку.

"Я ніколи не чув про тортури в "Мотороли", хоча полонених могли й розстріляти за настроєм", – заявив російський журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що на окупованій частині Донбасу з'явився музей так званої "Новоросії", придуманої Кремлем. Там встановлені фігури загиблих ватажків "ДНР" Мотороли й Олександра Захарченка.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Михайло Толстих (Гіві) Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Новини Донбасу
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ivanov koly
ivanov koly
кремлеботы покайтесь. на лента.ру есть такая статья, хватит так тупо лгать.
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Николаев Олег
Николаев Олег
ivanov koly, что за боты такие? А про статью - у нас в России идиотов не меньше чем у вас. Но перепечатывать такой откровенный фейк настолько cтрёмно, что вызывает смех. Это из серии "Я олимпийка из США, дочь чиновника WADA. Мы все тут больны. Нам нужно принимать лекарства. Не все так однозначно".
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
а чего про боинг не пишете? этот «журналист» про него тоже очень интересно рассказал... и про подлость киева тоже..
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вишневский Дмитрий, да мы сбили Боинг. Хватит дураками прикидываться!
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Махов Макс
Махов Макс
Вишневский Дмитрий, Боинг МН-17 сбили к*цапы. Слезай с бронепоезда, остановка Курск-главный. Еще 38 км и увидишь гусеницу бука, с которого сбили Боинг. Бгггггаааа
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6
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
"Герої"!!
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