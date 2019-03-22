Cуд у Росії виніс вирок в'язню Кремля Грибу

Російський суд у Ростові-на-Дону ухвалив остаточне рішення у справі українського в'язня Кремля Павла Гриба. Він постановив засудити його до шести років позбавлення волі в колонії за нібито заклики до теракту в Сочі.
Вирок оголосили на засіданні 22 березня. Зазначений строк для незаконно утримуваного в російській в'язниці українця вимагала прокуратура.
Нагадаємо, що 21 березня Гриб виступив із останнім словом у суді. В ньому він спростував свою провину в нібито примусі росіянки Тетяни Єршової до теракту. Крім того, в'язень Кремля назвав російський режим бандитами і вбивцями. Звернення хлопець закінчив словами: "Слава Україні!" і "Слава українській нації".
Павло Гриб
Укрінформ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Павла Гриба викрали в Білорусі у вересні 2017 року. ФСБ офіційно заявила, що українець звинувачується в тероризмі.
В ув'язненого були виразки на шиї і обличчі, коли він зустрічався з консулами. Крім того, він скаржився на болі в шлунку.
У квітні Ігор Гриб, батько Павла, розповів, що в СІЗО не реагували на скарги сина і не надавали йому медичну допомогу, хоча стан здоров'я сильно погіршився. 3 липня суд у Ростові-на-Дону продовжив йому арешт до 20 грудня.
У липні також з'явилася інформація, що Гриба жорстоко побили ув'язнені й відібрали у нього всі речі та ліки.
В кінці 2018 року політв'язень практично втратив зір, у нього сильно погіршилася пам'ять.
У січні 2019 року Павло Гриб заявив, що під час слідства до нього застосовувалося фізичне насильство.
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