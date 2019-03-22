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Cуд у Росії виніс вирок в'язню Кремля Грибу

1.9тЧитати матеріал російською

Російський суд у Ростові-на-Дону ухвалив остаточне рішення у справі українського в'язня Кремля Павла Гриба. Він постановив засудити його до шести років позбавлення волі в колонії за нібито заклики до теракту в Сочі.

Вирок оголосили на засіданні 22 березня. Зазначений строк для незаконно утримуваного в російській в'язниці українця вимагала прокуратура.

Нагадаємо, що 21 березня Гриб виступив із останнім словом у суді. В ньому він спростував свою провину в нібито примусі росіянки Тетяни Єршової до теракту. Крім того, в'язень Кремля назвав російський режим бандитами і вбивцями. Звернення хлопець закінчив словами: "Слава Україні!" і "Слава українській нації".

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Павло Гриб

Павло Гриб

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Павло Гриб
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
вованов вован
вованов вован
Да нах России этот гнилой малолетка. Пинка под зад, указ о помиловании в связи с прыщами и на Украину к папе с мамой, да за Героем и Мандатом. И пусть потом рассказывает для укроСМИ, как он авторитетов в камере строил, заставляя тех кричать до изнеможения про Славу, а вертухаи ему по утрам хором пели Щеню.
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