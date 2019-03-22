Cуд у Росії виніс вирок в'язню Кремля Грибу

Російський суд у Ростові-на-Дону ухвалив остаточне рішення у справі українського в'язня Кремля Павла Гриба. Він постановив засудити його до шести років позбавлення волі в колонії за нібито заклики до теракту в Сочі.

Вирок оголосили на засіданні 22 березня. Зазначений строк для незаконно утримуваного в російській в'язниці українця вимагала прокуратура.

Нагадаємо, що 21 березня Гриб виступив із останнім словом у суді. В ньому він спростував свою провину в нібито примусі росіянки Тетяни Єршової до теракту. Крім того, в'язень Кремля назвав російський режим бандитами і вбивцями. Звернення хлопець закінчив словами: "Слава Україні!" і "Слава українській нації".

Павло Гриб Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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