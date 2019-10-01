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1 жовтня • оновлено в 14:39
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"Чуєш, ти, відбираєш наш хліб!" В Одесі розгорівся скандал через сервіс BlaBlaCar

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На автовокзалі в Одесі водієві BlaBlaCar погрожували зброєю за те, що той взяв попутників до Києва у свій Mercedes Sprinter.

За словами очевидиці, яка й була пасажиркою постраждалого, погрожував чоловік, який "кришує" маршрутки Одеса-Київ. Про це Ксенія Карпова написала на своїй сторінці у Facebook.

"З аргументів: "Чуєш, ти, відбираєш наш хліб, ми порожні стоїмо. Щоб я тебе більше тут не бачив!". І пістолет, який він показав під курткою. Ми швидко поїхали з вокзалу й більше їх, на щастя, не бачили. Але спочатку було страшнувато: водій боявся, що "нам перекриють виїзди з міста або прострілять колесо". Що? Так. 90-ті повертаються", – переказала дівчина.

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Гордон

Вона також зазначила, що й водій був порушником, оскільки правила BlaBlaCar забороняють брати більше семи попутників.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні з'явилися дані, що водій популярного онлайн-сервісу BlaBlaCar нібито згвалтував пасажирку по дорозі з Одеси до Черкас. Йому не оголосили підозру через відсутність повної доказової бази.

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Місце
Україна Одеса
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руденко евгений
руденко евгений
чему же тут удивляться? Во-первых всё крышуется, во-вторых это на западе может и есть БлаБлаКар, а у нас перевозки под этим видом. Кривовато живём - удивляться не чему.
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