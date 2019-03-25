"Чудовисько, пропив честь офіцера": СБУ оприлюднила скандальні факти про утікача Прозорова

Зрадиник Василь Прозоров, який утік до Росії, дійсно служив у лавах Служби безпеки України, проте був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.

Однак це не завадило російській пропаганді підхопити його і використовувати як інструмент в дискредитації України. Про це повідомляється в коментарі СБУ на офіційній сторінці у Facebook.

Василь Прозоров Скріншот відео

"Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучування своїх заїжджених фейків про "таємні в'язниці" і таке інше. Показово, що Василь Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України за службовою невідповідністю — систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера", — йдеться в ньому.

"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ "гідних" людей. Але це чудовисько має пам'ятати долю Іуди. Лише справа лише часу", — додали в українському відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прозоров розповів про підпільні в'язниці, в яких нібито українські військові здійснювали вбивства. За його словами, одна з таких "в'язниць" розташовувалася на маріупольському аеродромі. Також свої в'язниці були і у батальйону "Азов".

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