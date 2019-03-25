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"Чудовисько, пропив честь офіцера": СБУ оприлюднила скандальні факти про утікача Прозорова

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Зрадиник Василь Прозоров, який утік до Росії, дійсно служив у лавах Служби безпеки України, проте був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.

Однак це не завадило російській пропаганді підхопити його і використовувати як інструмент в дискредитації України. Про це повідомляється в коментарі СБУ на офіційній сторінці у Facebook.

Василь Прозоров

Василь Прозоров

Скріншот відео

"Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучування своїх заїжджених фейків про "таємні в'язниці" і таке інше. Показово, що Василь Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України за службовою невідповідністю — систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера", — йдеться в ньому.

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"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ "гідних" людей. Але це чудовисько має пам'ятати долю Іуди. Лише справа лише часу", — додали в українському відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прозоров розповів про підпільні в'язниці, в яких нібито українські військові здійснювали вбивства. За його словами, одна з таких "в'язниць" розташовувалася на маріупольському аеродромі. Також свої в'язниці були і у батальйону "Азов".

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Місце
Україна
Тег
СБУ
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Колобов Макс
Колобов Макс
Дык норм. Для болот самое то. Если бухает значит «наш парень».
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