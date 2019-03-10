"Чудові дороги!" Український заступник міністра потрапив у яму і вилетів у кювет

Заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань потрапив в аварію на дорозі Н09 Мукачево — Львів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Уточнюється, що машина, в якій знаходився чиновник, через яму вилетіла в кювет, де у авто вирвало колесо. Довгань зазначив, що якби не низька швидкість — близько 20 км/год — наслідки могли б бути набагато серйознішими.

При цьому заступник міністра підкреслює, що причиною інциденту став саме незадовільний стан дорожнього покриття.

Віктор Довгань facebook.com/v.dovhan

"Дорогами сонячного Закарпаття — 12 годин на машині: Львів — Рахів — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львів. Повна відсутність дорожнього покриття на Н09", — написав Довгань.

Він вказав на те, що проблемна дорога проходить уздовж державного кордону з Румунією та з'єднує кілька районів.

"У цьому році з 600 млн грн на дороги — акцент треба робити на Київ — Чоп та Мукачево — Рахів", — зазначив чиновник. Він розповів, що в 2019 році Мінінфраструктури "вибило" 200 млн гривень на дорогу Н09 Рахів — Хуст.

facebook.com/v.dovhan

facebook.com/v.dovhan

У той же час він заявив, що "радіє за рідну Львівщину", оскільки за останні 5 років там з'явилися "чудові дороги Львів — Чоп та Львів —Івано-Франківськ", однак "треба робити північний обхід Львова та Дубно".

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Довгань розповів про всеосяжний план розвитку транспортної інфраструктури, логістики та інтеграції прифронтового міста з різними регіонами країни.

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