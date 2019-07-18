Чотири справи щодо п'яти нардепів: голова САП розкрив деталі

Спеціальна антикорупційна прокуратура має чотири справи стосовно п'яти народних депутатів категорії А, направлених до судів, та 22 обвинувальні акти щодо суддів.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, пише УНН.

"За статистикою можу сказати коротко, що у нас 4 справи стосовно 5 народних депутатів категорії А направлені до суду, різних судів України, є 22 обвинувальні акти щодо суддів, представників судової гілки влади, які вже заслуховують у судах, ловимо і не можемо зловити суддю (Кріль), якого викрили на хабарі в грудні минулого року – не хоче знайомитися з актом вже 2 місяці. Каже, що хворіє, в нашій країні, у Львівській області. Щодо посадовців категорії А у нас скеровані до суду 9 обвинувальних актів. Це є голова фіскальної служби, голова екологічної інспекції, голова аудиторської служби. Це ті справи, які зараз у різних судах", — сказав Холодницький.

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САП УНН

Керівник САП також висловив сподівання, що Вищий антикорупційний суд запрацює 5 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримали запропоновані президентом Володимиром Зеленським зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" і закликали парламентарів проголосувати за нього та якнайшвидше ухвалити відповідний законопроєкт.

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