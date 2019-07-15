"Чорний Ленін" із "ДНР" розповів, як його "кинули" з російським громадянством

Терористові "ДНР" Айо Бенесу, якого називають "Чорним Леніним", відмовили в російському громадянстві.

Помічнику окупантів знову довелося повернутися на позиції, пише "Вільна преса".

"Повернувшись із Росії, де виправляв деякі документи (у мене там родичі), я так і зробив. Мені досить швидко призначили дату в одному з міст "ДНР", де стоїть моя військова частина. Але там з'ясувалося, що мати паспорт "ДНР" і Латвії недостатньо. Сказали: "Вибачте, приймаються тільки ті, у кого на руках паспорт України". Це підтвердили й у вищому офісі на вулиці Ходаковського в Донецьку. І це при тому, що я беру участь у "народно-визвольній боротьбі" в Донбасі з 2014 року. У той час як деякі з тих, хто в 2014-2015 році сидів у Києві і навіть воював проти нас в АТО, отримують російське громадянство. Мені розповідали про подібні випадки", — поскаржився бойовик.

"Чорний Ленін" СП

Він уточнив, що в указі Путіна "чорним по білому написано, що потрібно надати паспорт України".

"Тобто — Росія де-юре взагалі не визнає "ДНР". І наділяє паспортами саме громадян України. А громадяни іноземних держав до України відношення не мають, навіть якщо є громадянами "ДНР". Це наводить на думку, що в перспективі російська влада сподівається у формі федералізації чи автономії впихнути Донбас назад в Україну. Однозначно стверджувати таке неможливо, але підозра закрадається", — заявив "Чорний Ленін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Айо Бенес виступив із претензіями до Росії. Він зажадав термінової модернізації заводів на окупованих територіях України і організації збуту "висококласної продукції".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!