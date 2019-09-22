"Чорні вихідні" в Україні: серія жахливих ДТП сколихнула країну

На вихідних 21-22 вересня в Україні трапилося одразу кілька страшних ДТП, які забрали життя людей і призвели до величезної кількості поранених.

У кількох аваріях винуватцями стали водії в стані алкогольного сп'яніння. При цьому, переважно ДТП відбувалися в нічний час доби.

OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш резонансних аварій на дорогах України за вихідні.

Серія страшних ДТП на вихідних сколихнула Україну

ДТП із маршруткою і бензовозом під Одесою – 9 жертв

У суботу, 21 вересня, на овідіопольській трасі в Одеській області переповнена людьми маршрутка зіткнулася з бензовозом, в результаті чого загинули 9 осіб. Ще четверо отримали травми різного ступеня складності.

Удар був настільки сильний, що мікроавтобусу знесло ліву частину і він перекинувся.

ДТП з маршруткою на Одещині

У мережі показали кілька відео з місця аварії. На одному з них водій бензовоза, який відбувся переляком, намагався вибратися з фури. На другому очевидець зняв закривавлені тіла загиблих.

За даними одеських водіїв маршруток, слідство назвало причиною аварії, колесо вантажівки, що лопнуло.

ДТП із маршруткою на Одещині

Нова "Зайцева" в Одесі знесла натовп: постраждалі в лікарні

У суботу, 21 вересня, в Одесі автомобіль Nissan, за кермом якого була жінка, влетів у натовп протестувальників, через що в лікарню були госпіталізовані дві особи – учасниця мітингу і поліцейський.

В Одесі "нова Зайцева" збила людей Скріншот з відео

На Полтавщині трапилася потрійна аварія – 2 жертви

У місті Миргород на Полтавщині в суботу, 21 вересня, трапилася потрійна ДТП, яка забрала життя 2 осіб. Ще 2 потрапили до лікарні.

Відзначається, що зіткнулися автомобілі Ford Mondeo, Mercedes Vito і Hover.

В аварії загинули водій і пасажирка Ford Mondeo. Серед учасників ДТП виявилася також 7-річна дитина, який перебувала в одній із машин.

У Миргороді зіткнулися три авто pl.npu.gov.ua

У Києві таксі Uber вилетіло з дороги і перекинулось – клієнт у важкому стані

У неділю вночі в 00:30 в Києві на вулиці Академіка Заболотного автомобіль Nissan Sunny служби таксі Uber вилетів із дороги і перекинувся на дах.

Про подію повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, на одному з поворотів таксист не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. Після цього Uber врізався в стовп вуличного освітлення і перекинувся на дах.

Водій і пасажир таксі отримали травми різного ступеня тяжкості. Чоловіків у важкому стані госпіталізували у відділення політравми найближчої лікарні.

У Києві перекинулося таксі Uber Інформатор

У Києві перекинулося таксі Uber Інформатор

При цьому, ДТП могла закінчитися ще трагічніше – в машині був встановлений балон із газом і існувала серйозна ймовірність його займання. Небезпеку усунули рятувальники.

У Києві перекинувся таксі Uber Інформатор

У Києві перекинувся таксі Uber Інформатор

На Хмельниччині п'яний водій убив пасажирів – 4 жертви

О 2:00 неділі, 22 вересня, в Деражнянському районі на Хмельниччині водій Ford Mondeo, який був у стані алкогольного сп'яніння, врізався в електроопору, внаслідок чого 4 пасажири загинули.

Сам водій і ще один чоловік були госпіталізовані з політравмами.

На Хмельниччині в ДТП загинули 4 особи Пресслужба Нацполіціі

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП – пасажирка померла

Трапилася ДТП вночі 22 вересня і в Кривому Розі. Там на вулиці Володимира Терещенка п'яний водій врізався в дерево. Він і ще двоє пасажирів потрапили до лікарні.

Вранці жінка, яка постраждала в аварії, померла, не приходячи до тями. У неї був крововилив у мозок і кома. Як з'ясувалося, за кермом був її чоловік.

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen. У результаті удару автомобілі загорілися. Загинули три людини.

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