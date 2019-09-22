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22 вересня • оновлено в 12:03
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/ Розслідування

"Чорні вихідні" в Україні: серія жахливих ДТП сколихнула країну

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На вихідних 21-22 вересня в Україні трапилося одразу кілька страшних ДТП, які забрали життя людей і призвели до величезної кількості поранених.

У кількох аваріях винуватцями стали водії в стані алкогольного сп'яніння. При цьому, переважно ДТП відбувалися в нічний час доби.

OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш резонансних аварій на дорогах України за вихідні.

Новини
Їхала задом: у Києві жінка влаштувала смертельну ДТП

Серія страшних ДТП на вихідних сколихнула Україну

Серія страшних ДТП на вихідних сколихнула Україну

ДТП із маршруткою і бензовозом під Одесою9 жертв

У суботу, 21 вересня, на овідіопольській трасі в Одеській області переповнена людьми маршрутка зіткнулася з бензовозом, в результаті чого загинули 9 осіб. Ще четверо отримали травми різного ступеня складності.

Удар був настільки сильний, що мікроавтобусу знесло ліву частину і він перекинувся.

ДТП з маршруткою на Одещині

ДТП з маршруткою на Одещині

У мережі показали кілька відео з місця аварії. На одному з них водій бензовоза, який відбувся переляком, намагався вибратися з фури. На другому очевидець зняв закривавлені тіла загиблих.

За даними одеських водіїв маршруток, слідство назвало причиною аварії, колесо вантажівки, що лопнуло.

ДТП із маршруткою на Одещині

ДТП із маршруткою на Одещині

Нова "Зайцева" в Одесі знесла натовп: постраждалі в лікарні

У суботу, 21 вересня, в Одесі автомобіль Nissan, за кермом якого була жінка, влетів у натовп протестувальників, через що в лікарню були госпіталізовані дві особи – учасниця мітингу і поліцейський.

В Одесі "нова Зайцева" збила людей

В Одесі "нова Зайцева" збила людей

Скріншот з відео

На Полтавщині трапилася потрійна аварія – 2 жертви

У місті Миргород на Полтавщині в суботу, 21 вересня, трапилася потрійна ДТП, яка забрала життя 2 осіб. Ще 2 потрапили до лікарні.

Відзначається, що зіткнулися автомобілі Ford Mondeo, Mercedes Vito і Hover.

В аварії загинули водій і пасажирка Ford Mondeo. Серед учасників ДТП виявилася також 7-річна дитина, який перебувала в одній із машин.

У Миргороді зіткнулися три авто

У Миргороді зіткнулися три авто

pl.npu.gov.ua

У Києві таксі Uber вилетіло з дороги і перекинулоськлієнт у важкому стані

У неділю вночі в 00:30 в Києві на вулиці Академіка Заболотного автомобіль Nissan Sunny служби таксі Uber вилетів із дороги і перекинувся на дах.

Про подію повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, на одному з поворотів таксист не впорався з керуванням і вилетів на тротуар. Після цього Uber врізався в стовп вуличного освітлення і перекинувся на дах.

Водій і пасажир таксі отримали травми різного ступеня тяжкості. Чоловіків у важкому стані госпіталізували у відділення політравми найближчої лікарні.

У Києві перекинулося таксі Uber

У Києві перекинулося таксі Uber

Інформатор

У Києві перекинулося таксі Uber

У Києві перекинулося таксі Uber

Інформатор

При цьому, ДТП могла закінчитися ще трагічніше – в машині був встановлений балон із газом і існувала серйозна ймовірність його займання. Небезпеку усунули рятувальники.

У Києві перекинувся таксі Uber

У Києві перекинувся таксі Uber

Інформатор

У Києві перекинувся таксі Uber

У Києві перекинувся таксі Uber

Інформатор

На Хмельниччині п'яний водій убив пасажирів4 жертви

О 2:00 неділі, 22 вересня, в Деражнянському районі на Хмельниччині водій Ford Mondeo, який був у стані алкогольного сп'яніння, врізався в електроопору, внаслідок чого 4 пасажири загинули.

Сам водій і ще один чоловік були госпіталізовані з політравмами.

На Хмельниччині в ДТП загинули 4 особи

На Хмельниччині в ДТП загинули 4 особи

Пресслужба Нацполіціі

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП – пасажирка померла

Трапилася ДТП вночі 22 вересня і в Кривому Розі. Там на вулиці Володимира Терещенка п'яний водій врізався в дерево. Він і ще двоє пасажирів потрапили до лікарні.

Вранці жінка, яка постраждала в аварії, померла, не приходячи до тями. У неї був крововилив у мозок і кома. Як з'ясувалося, за кермом був її чоловік.

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

У Кривому Розі трапилася п'яна ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen. У результаті удару автомобілі загорілися. Загинули три людини.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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