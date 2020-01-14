"Чорні скриньки" літака МАУ можуть віддати Україні

"Чорні скриньки" літака МАУ, який розбився в Ірані, швидше за все, розшифровуватимуться в Україні.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю LB.ua. "У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що, судячи з тих фактів, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу – відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, "чорні скриньки", швидше за все, передадуть Україні", – сказав він.

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"Чорна скринька" літака МАУ Скріншот із відео

Говорячи про терміни розшифрування, Дихне уточнив: "Не можу сказати, але воно не сильно впливає на картину того, що відбувається, бо є величезна кількість факторів, які підтверджують саме ту версію події, що визнана".

При цьому президент МАУ пояснив, що для роботи з ними потрібні спеціальні лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше йшлося про те, що влада Ірану передасть Франції "чорні скриньки" літака Boeing 737, який зазнав аварії під Тегераном.

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