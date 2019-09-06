В Україні втекли небезпечні злочинці: чому в тюрмах панує хаос

З українських колоній тікають ув'язнені. Тільки за останні декілька днів поліція виловила трьох.

Найчастіше вирішуються на відчайдушний вчинок ті, хто відбуває покарання у колоніях мінімального рівня безпеки. Зокрема таких, як Покровська колонія №79, куди нещодавно етапували винуватицю кривавої ДТП в Харкові Олену Зайцеву. У цих закладах в'язні мають право пересуватися без охорони і навіть гуляти за межами центру.

Але буває, що збігають і ув’язнені із колоній особливого режиму. Як правило, в таких випадках втечі можуть бути ретельно сплановані, а співробітники виправної установи матеріально зацікавлені. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Втекли і замовили таксі

Днями з Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли двоє злочинців. Вони пізно ввечері замовили таксі в сторону Києва. Затримали їх у Жидачівському районі біля села Межиріччя. Поліцейський, який був не на службі, помітив двох підозрілих чоловіків біля мосту через річку Стрий, викликав підмогу, а сам підійшов до них і спробував затримати.

Втікачі злочинці Нацполіція

Втікачі чинили опір і поранили поліцейського ножем у груди. Але піти їм не вдалося, допомога правоохоронців прийшла вчасно.

Поранений поліцейський у лікарні Факти

Втекти ув'язненим вдалося завдяки тому, що вони були на так званій соціальній реабілітації. Тут вони перебували без конвою, і перед втечею були на роботі в іншому місці.

Ховався у траві в парку

Буквально в середу, 4 вересня, в селі Кобеляки на Полтавщині затримали особливо небезпечного злочинця, який втік із Крюківської виправної колонії №29. Небайдужі місцеві жителі помітили чоловіка в парку, який нервово зреагував на появу поліцейських. Злочинець намагався сховатися в траві, проте був затриманий.

Чоловік був засуджений за розбій і замах на вбивство. З 15 років відсидів 10. У Полтавську область його перевели з Менської колонії в минулому році. Ця колонія призначена для тих, хто відбуває серйозне покарання. Як саме втік ув'язнений, у поліції не коментують.

Втікач із Полтавській області Нацполіція

Розібрали стіну в овочесховищі і зробили підкоп

Останнім часом в Україні все частіше злочинці здійснюють втечі. У липні цього року з Південної виправної колонії №51 в Одеській області втекли троє ув'язнених. Трапилося це буквально під носом у охорони. Один із утікачів відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, двоє – злодії. Вони працювали в одній госпчастині й мали доступ до овочесховищ. Так, проламали стіну сховища, відсунули стінку загородження і зістрибнули на дорогу. Їх також затримали.

Колонія №51 Кореспондент

Одну з яскравих втеч у 2013 році намагалися зробити в’язні Петровської колонії №49. Це місце позбавлення волі з підвищеними заходами безпеки, оскільки тут відбувають термін рецидивісти і особливо небезпечні злочинці.

Друг ув'язненого замовив маленький спортивний вертоліт нібито для перевезення вантажу. Разом із подільником вони сіли у цей вертоліт і вказали пілоту, куди потрібно летіти. Коли стало зрозуміло, що приземлятися треба на території колонії, чоловік почав чинити опір, однак йому погрожували зброєю.

Правда, на території виправної установи пілот заглушив мотор і вистрибнув із кабіни. Всіх учасників втечі тоді затримали. До речі, це була друга спроба втечі в цій колонії. Перший раз звідси намагався втекти в'язень у 90-х роках, забравшись на паркан. Але його теж затримали.

Вертоліт, на якому намагалися втекти Сьогодні

А ось у 2002 році з колонії суворого режиму №81 у Вінницькій області втекли одразу шестеро небезпечних злочинців. Всі були по декілька разів судимі за розбої, крадіжки, носіння та зберігання зброї. Для втечі вони зробили під тюремною стіною підкоп довжиною 30 метрів. До того ж копали тунель у покинутій майстерні упродовж пів року. Опинившись на волі, втікачі вкрали "Жигулі", що належали одному з підприємств МВС, і зникли. Але через деякий час всіх їх затримали.

Зайцева живе в особливих умовах

Експерти кажуть, що найчастіше втечі роблять ті, хто відбуває покарання не в колоніях суворого режиму, а у виправних центрах (у народі їх ще називають "хімією"). Наприклад, як Покровський виправний центр №79, куди днями етапували винуватицю смертельної аварії в Харкові Олену Зайцеву. За даними нашого джерела, дівчина живе в окремому блоці, в хороших умовах, а їжу їй доставляють із волі.

Олена Зайцева відбуватиме покарання в особливих умовах ТСН

"Може, Зайцева там живе окремо, її годують і поять. А для решти перебування в цій установі досить складне. Там дуже погані умови утримання. Наприклад, жінкам доводиться важко працювати. Їх навіть змушували розбивати гарячий застигаючий метал на одному із заводів. Вони там перебувають у рабському становищі. Але в цьому виправному закладі засуджені мають право пересуватися без охорони, виходити навіть за територію, їх вивозять на роботу на об'єкти поза центром. Тому в них більше можливостей втекти", – вважає адвокат і правозахисник Віктор Колбанцев.

Зайцева живе в елітних умовах скрін відео

Інші в'язні працюють як раби на заводі 112

Біжать із центрів і лікарень

Координатор програми Харківської правозахисної групи Андрій Діденко каже також, що в Україні ув’язнені найчастіше втікають не із в'язниць суворого режиму, а з місць обмеження волі (центри реабілітації).

"Навіть самовільна відсутність там вважається втечею. І якщо дивитися статистику, то найбільше втеч саме з центрів реабілітації. А ось що стосується колоній високого, середнього рівня безпеки, то там таке відбувається рідко. Хіба що можуть підкоп зробити, або підкупити персонал. У такому випадку можливо", – говорить Діденко.

Також, за словами Діденка, втечі роблять із медзакладів: "Коли в'язня відвозять до цивільної лікарні, то звідти простіше втекти. Можуть заплатити або домовитися з охороною. Після деяких спроб тепер вирішено всіх ув’язнених у лікарнях приковувати наручниками, в якому б стані вони не були".

Втекти з колонії з високим рівнем безпеки складно Факти

Працівники колоній йдуть на змову

Наше джерело, яке працює в пенітенціарній службі, розповідає, що насправді ситуація в системі виконання покарань дуже напружена. "Найгірше в тих в'язницях, де сидять засуджені до довічного ув'язнення. Їм втрачати нічого, а охорона всюди слабка. Люди розбігаються, тому що платять їм копійки. Ті, хто залишився, виживають за рахунок поборів із тих же ув'язнених. Беруть і за те, що телефон передадуть, і заборонені речовини принесуть, і їжу. Найгірша ситуація у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Львівській, Рівненській областях", – зазначає джерело.

Андрій Діденко підтверджує, що працівники колоній можуть йти на змову через низькі зарплати. "Через те, що мало платять і відбір на роботу у в'язниці – дуже убогий за професійним рівнем. Нещодавно вони отримували 4 тисячі гривень, їм зараз трохи підняли зарплати, але все одно цього мало, враховуючи, що більшість співробітників мають сім'ї. Тому вони і йдуть на змову", – вважає Діденко.

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