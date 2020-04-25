Денис Колесник, який є чоловіком генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, володіє елітними незадекларованим швейцарським годинником Hublot за $ 54 280 (приблизно 1,5 млн грн за курсом НБУ).

Як пише "Страна", його помітили на руці Колесника в одному з роликів Національної поліції за 2019 рік. Адже чоловік Венедіктової працює заступником начальника департаменту кіберполіції (щоб подивитися відео, доскрольтте сторінку до кінця).

Йдеться про відому модель годинника Classic fusion tourbillion night out в чорному кольорі. Аксесуар має круглий корпус з кераміки і водонепроникність до 30 метрів. Сапфірове скло з покриттям антивідблиску встановлено на передній стороні годинникового корпусу. Циферблат чорного кольору з 10 білими багетними діамантами, загальною вагою 0.36 карат.

Денис Колесник Скріншот відео

Також модель оснащена мануфактурним швейцарським механізмом з ручним заводом. Поставляється на ремінці з каучуку та шкіри з вставкою з нержавіючої сталі. Є в них і турбійон – це додаток до основного механізму, який покликаний компенсувати вплив гравітації Землі на точність ходу годинника.

Модель випускається обмеженою серією 30 екземплярів, щойно надійде замовлення. На офіційному сайті Hublot ця модель вже не представлена, але вона доступна в онлайнмагазинах, які продають оригінали.

Таку дорогу річ кіберполіцейський був зобов'язаний вказати в своїх торішніх деклараціях. Єдиний варіант, у якому Колесник міг не відображати факт придбання цього годинника в електронній декларації – це якщо йому їх подарувала дружина. Подарунки від членів сім'ї не потрібно декларувати як істотну зміну матеріального становища.

Годинники Hublot Скріншот відео

Що стосується декларації чоловіка Венедіктової, поданої у 2020 році, то там годинник Hublot також не фігурує. Крім того, згідно з документом, Колесник не володіє ніякими об'єктами нерухомості, оскільки весь фонд родини записаний на дружину або дочку і сина.

У самої Венедіктової у власності є офіс (150 кв. м) І паркомісце у Харкові. Власниками будинку і 15 соток землі в місті Високий (Харківська область) значаться діти, а батьки там тільки прописані.

Автомобіля у власності Колесника теж немає, проте на Венедіктову зареєстрований кросовер Porsche Cayenne (2013 року випуску), на момент покупки машина коштувала 867 311 гривень.

Що стосується зарплати, то за 2019 рік у кіберполіції Колесник отримав 312 737 гривень. Графа "цінне рухоме майно", де декларують речі, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року (в 2019 році – 1 921 грн) – і у Венедіктової, і у її чоловіка порожня. Аналогічно там стоїть прочерк у 2017 і 2018 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Центрі протидії корупції розповіли, що генпрокурорка Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. У зв'язку з цим там пообіцяли звернутися з цього приводу в НАЗК.

Венедіктова, коментуючи скандал, заявила, що всі речі, які підлягають декларації, у неї задекларовані.

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