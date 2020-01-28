"Чого ревеш? Нікому не цікаво!" Стала відома доля хамів-водіїв з автобуса з російським кіно

Водіїв автобуса Busfor, які потрапили в скандал з українськими волонтерками через російський серіал, звільнили з роботи.

Екіпаж іще не встиг повернутися з рейсу в Запоріжжі, а в компанії вже підготували наказ про їх звільнення. Про це журналістам RegionNews повідомили в адміністрації Winew.

"Ми направили інший екіпаж, який закінчить рейс у Запоріжжі, ці водії більше не будуть працювати в компанії. Саме зараз готується наказ про звільнення обох водіїв, які так ганебно повелися. Ми шкодуємо, що стався цей інцидент, проте в ситуації ще доведеться розбиратися. Ми зараз не мали можливості поспілкуватися з водієм, тому не знаємо мотивації його вчинку", – повідомила директорка компанії.

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Українська волонтерка Ярина Чорногуз, яка розповіла про скандал із водієм, наголосила, що з автобуса дівчата вийшли за власним бажанням, пише ВВС.

За словами дівчини, коли під час суперечки з водієм у неї з'явилися сльози на очах, пасажирка в автобусі сказала: "Чого ти ревеш?". Коли Чорногуз відповіла, що у неї на Донбасі загинув хлопець, жінка заявила, що їй не цікава біографія.

"Я запитувала: невже ніхто нічого не скаже? А потім ми просто вийшли", – зазначила дівчина.

Люди не дочекалися автобуса в Києві Facebook Сергій Мазур

Раніше вона повідомляла, що після конфлікту в автобусі в Києві на нього чекали з "теплим прийомом" кілька десятків учасників ветеранських спілок і правових організацій. Однак він так і не приїхав.

"Він повинен був прибути згідно з графіком близько першої ночі, там було ще кілька людей, яких він повинен був забрати з Києва. Але він не приїхав і не взяв, і люди пішли купувати квитки на потяг", – розповів координатор "Союзу ветеранів війни з Росією" Олексій Войтко.

Люди не дочекалися автобуса в Києві Facebook Сергій Мазур

Як OBOZREVATEL писав раніше:

Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. Він погодився висадити Чорногуз і її подругу, також волонтерку, посеред дороги, "щоб далі дивитися в спокої російське кіно".

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, який висадив з автобуса волонтерів через їх зауваження про трансляцію в салоні фільму російською мовою.

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